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Sünnet düğününde kan döküldü! Husumetli aileler birbirine girdi: 3 ölü, 5 yaralı

16.07.2022 07:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Balıkesir'in Bigadiç ilçesine bağlı Güvemçetmi Mahallesi'nde yapılan sünnet düğününde, aralarında husumet bulunan 2 aile üyeleri birbirine girdi. Silahların çekildiği olayda 3 kişi öldü, 5 kişi de yaralandı.

Sünnet düğününde kan döküldü! Husumetli aileler birbirine girdi: 3 ölü, 5 yaralı

Korkunç olay, saat 22.30 sıralarında Bigadiç ilçesi kırsal Güvemçetmi Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Güvemçetmi Mahallesi'nde düzenlenen bir sünnet düğününe Macarlar Mahallesi'nden kişiler de katıldı. Aralarında daha önceden husumet bulunan 2 aile üyeleri düğünde karşılaşınca, kavga çıktı.

SİLAHLAR ÇEKİLDİ

Taraflar birbirlerine silahla ateş etti. Olay yerine ihbar üzerine çok sayıda jandarma ve sağlık görevlileri sevk edildi. Sağlık görevlileri tarafında yapılan kontrolde S.Y., A.Y. ve A.S'nin olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. 5 yaralı ise ambulanslarla Balıkesir Şehir Hastanesine ve Balıkesir Tıp Fakültesine götürüldü. 2'si ağır 5 kişinin tedavisi devam ederken, jandarma tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Balıkesir silahlı kavga
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