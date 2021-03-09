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Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! İşte favori...

09.03.2021 14:56 | Son Güncelleme:
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Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! İşte favori...

İddaa şampiyonluk oranları Süper Lig'in 29. haftasında oynanan maçlar sonrasında güncellendi. Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın kazandığı haftada Galatasaray, Sivasspor ile berabere kaldı. Trabzonspor ise Alanyaspor'a kaybetti. Bu sonuçların ardından Süper Lig'de yeni şampiyonluk oranları belli oldu. İşte Süper Lig'in favorisi...

İddaa şampiyonluk oranları Süper Lig'de oynanan 29. hafta maçları sonrasında güncellendi. Ligin 29. haftasında sürpriz sonuçlar ortaya çıktı. Fenerbahçe ve Beşiktaş yoluna 3 puanla devam ederken, Galatasaray , Sivasspor ile berabere kaldı. Trabzonspor ise Alanyaspor'a kaybetti.

Bu sonuçların ardından güncellenen İddaa şampiyonluk oranlarında ise son durum aşağıdaki gibi oluştu:

SÜPER LİG ŞAMPİYONLUK ORANLARI

Beşiktaş - 2.10

Fenerbahçe - 2.35

Galatasaray - 3.30

Trabzonspor - 30.00

GEÇEN HAFTANIN ORANLARI

Fenerbahçe: 2.50

Beşiktaş: 2.50

Galatasaray: 2.65

Trabzonspor: 18.00


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YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 3 yorum
Galatasarayı bir türlü favori göstermiyorlar lider olsa bile nedense. Sanki fener iyi futbol oynuyormuş gibi Galatasaraydan daha favori gösteriliyor her seferinde. Önceden belli galiba her şey
yok ya Beşiktaş şampiyon olamaz iddaa şaşırmış olmalı... ligin en başından beri doğru dürüst oynamayan, bir oyun şablonu olmayan fb yi favori gösteren iddaa ne oldu da karar değiştirdi acaba. Federasyon ve hakemler yeter artık deyip fbyi kollamaktan vazmı geçtiler acaba.
Son hafta kim lider ise o şampiyon olur. Hesap kitap etmeye gerek yok!

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