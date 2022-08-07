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  4. Süper Loto 7 Ağustos 2022 sonuçları açıklandı! 7.08.2022 Süper Loto Sonuç Sorgulama ekranı

Süper Loto 7 Ağustos 2022 sonuçları açıklandı! 7.08.2022 Süper Loto Sonuç Sorgulama ekranı

07.08.2022 22:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Loto çekiliş sonuçları için heyecan bekleyiş sona erdi. Salı, Perşembe ve Pazar olmak üzere haftada 3 gün gerçekleştirilen şans oyununda kazandıran numaralar belli oldu. Milli Piyango Online'dan ya da bayilerden kupon doldurarak çekilişe katılan çok sayıda vatandaş internette araştırma yapıyor. Peki Süper Loto 7 Ağustos 2022 sonuçları açıklandı mı? İşte 7.08.2022 Süper Loto Sonuç Sorgulama ekranı...

Süper Loto 7 Ağustos 2022 sonuçları açıklandı! 7.08.2022 Süper Loto Sonuç Sorgulama ekranı

Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı. Geçen çekilişten 76 milyon 646 bin TL'lik devirli büyük ikramiye tutarlı şans oyununda kazandıran numaralar merak edildi. Peki Süper Loto 7 Ağustos 2022 sonuçları açıklandı mı? İşte 7.08.2022 Süper Loto Sonuç Sorgulama ekranı ve detaylar haberimizde...

4 Ağustos Süper Loto çekiliş sonuçları belli oldu mu? Süper Loto kuralları neler?

SÜPER LOTO SONUÇLARI BELLİ OLDU MU?

Süper Loto çekilişi 7 Ağustos Pazar günü saat 21.30'da gerçekleştirildi.

Süper Loto çekilişinde kazandıran numaralar belli oldu.

İşte şanslı numaralar:

02 19 22 35 41 42

d1

d2

MERAK EDENLER İÇİN 4 AĞUSTOS SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUCU

4 Ağustos Süper Loto çekiliş sonuçları:

4-16-19-39-54-56

SÜPER LOTO KURALLARI NELER?

Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmeye dayalı bir oyun olarak bilinmektedir. Süper Loto'da her seçilen 6 sayı, bir kolon oluşturmaktadır. Tek kolon ücreti ise 3 TL olmaktadır.

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