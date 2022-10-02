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Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? 2 Ekim Süper Loto çekiliş sonuçları sorgula

02.10.2022 18:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Loto çekilişinin sonucu, 2 Ekim akşam saatleri itibarıyla araştırılmaya başlandı. Popüler çekilişlerin başında gelen Süper Loto çekilişinin sonucunda çıkan rakamlar, talihlilerini ödül sahibi yapıyor. Peki Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? İşte 2 Ekim Süper Loto çekiliş sonuçları sorgulama linki...

Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? 2 Ekim Süper Loto çekiliş sonuçları sorgula

Süper Loto çekilişi bilindiği üzere her hafta üç defa tamamlanıyor. Dilerseniz Süper Loto çekilişinin geçmiş sonuçlarını, 'https://www.mynet.com/sans-oyunlari/super-loto-sonuclari' adresinden sorgulayabilirsiniz. Peki Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? İşte detaylar...

SÜPER LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Süper Loto çekilişi 21.30'da başlıyor. Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandığında haberimiz güncellenecek.

Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? 2 Ekim Süper Loto çekiliş sonuçları sorgula

SÜPER LOTO KURALLARI NELER?

Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmeye dayalı bir oyun olarak bilinmektedir. Süper Loto'da her seçilen 6 sayı, bir kolon oluşturmaktadır. Tek kolon ücreti ise 3 TL olmaktadır.


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süper loto Milli Piyango
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