Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? 2 Ekim Süper Loto çekiliş sonuçları sorgula

Süper Loto çekilişi bilindiği üzere her hafta üç defa tamamlanıyor. Dilerseniz Süper Loto çekilişinin geçmiş sonuçlarını, 'https://www.mynet.com/sans-oyunlari/super-loto-sonuclari' adresinden sorgulayabilirsiniz. Peki Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? İşte detaylar...

SÜPER LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Süper Loto çekilişi 21.30'da başlıyor. Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandığında haberimiz güncellenecek.

SÜPER LOTO KURALLARI NELER?

Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmeye dayalı bir oyun olarak bilinmektedir. Süper Loto'da her seçilen 6 sayı, bir kolon oluşturmaktadır. Tek kolon ücreti ise 3 TL olmaktadır.



