Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? 2 Ekim Süper Loto çekiliş sonuçları sorgula

Süper Loto çekilişi bilindiği üzere her hafta üç defa tamamlanıyor. Dilerseniz Süper Loto çekilişinin geçmiş sonuçlarını, 'https://www.mynet.com/sans-oyunlari/super-loto-sonuclari' adresinden sorgulayabilirsiniz. Peki Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? İşte detaylar...
Süper Loto çekilişi 21.30'da başlıyor. Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandığında haberimiz güncellenecek.
Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmeye dayalı bir oyun olarak bilinmektedir. Süper Loto'da her seçilen 6 sayı, bir kolon oluşturmaktadır. Tek kolon ücreti ise 3 TL olmaktadır.
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