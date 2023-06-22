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Süper Loto saat kaçta çekiliyor, ne zaman? Süper Loto nasıl oynanır? 22 Haziran millipiyangoonline.com çekiliş ekranı

22.06.2023 18:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Loto sonuçları 22 Haziran 2023 Perşembe günü akşam saatleri itibariyle şans oyunu severler tarafından arama motorlarında sorgulanmaya başladı. Süper Loto çekilişi haftanın üç günü salı, perşembe ve pazar günleri gerçekleşiyor. 22 Haziran 2023 Perşembe akşamı bu haftanın ikinci Süper Loto çekilişi, Milli Piyango İdaresi tarafından yapılacak. Peki, Süper Loto saat kaçta çekiliyor, ne zaman? Süper Loto nasıl oynanır? 22 Haziran millipiyangoonline.com çekiliş ekranı

Süper Loto saat kaçta çekiliyor, ne zaman? Süper Loto nasıl oynanır? 22 Haziran millipiyangoonline.com çekiliş ekranı

Süper Loto çekiliş sonuçları ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Süper Loto çekiliş sonuçları şans oyunu severler tarafından heyecanla bekleniyor. Vatandaşlar çekiliş saati yaklaştıkça 'Süper Loto saat kaçta çekiliyor? Süper Loto nasıl oynanır?' sorularının yanıtlarını araştırıyor. Süper Loto'da şansını deneyen vatandaşlar 22 Haziran Perşembe akşamı çekiliş sonuçlarını Milli Piyango'nun resmi sitesinden öğrenebiliyorlar. Süper Loto çekiliş sonuçlarını aşağıdaki link üzerinden ve haberimiz aracılığıyla takip edebilirsiniz.

SÜPER LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Milli Piyango İdaresi tarafından haftanın üç günü salı, perşembe ve pazar günleri gerçekleştirilen Süper Loto'da bu akşam haftanın ikinci çekiliş heyecanı yaşanacak.

Süper Loto çekilişi 22 Haziran Perşembe akşamı saat 21:30'da gerçekleştirilecek.

22 HAZİRAN SÜPER LOTO CANLI İZLE İÇİN TIKLAYIN

20 HAZİRAN SÜPER LOTO SONUÇLARI

SÜPER LOTO SONUÇLARI 20 HAZİRAN 2023 bilet sorgulama! SÜPER LOTO SONUÇLARI 20 HAZİRAN 2023 bilet sorgulama!

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

MPİ tarafından düzenlenen Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmeye dayalı bir oyun olarak bilinmektedir. Süper Loto'da her seçilen 6 sayı, bir kolon oluşturmaktadır. Tek kolon ücreti ise 3 TL olmaktadır.

SÜPER LOTO NE KADAR VERİYOR?

MPİ tarafından düzenlenen Süper Loto'da 20 Haziran'da gerçekleştirilen son çekilişte büyük ikramiye devretmişti. Bu akşam yapılacak olan çekilişte ikramiye 36,4 milyon TL olarak açıklandı.

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