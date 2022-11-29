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Süper Loto sonuçları açıklandı! Süper Loto çekilişi 29 Kasım sonuçları sorgulama ekranı

29.11.2022 21:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Loto çekiliş sonuçları haftanın ilk çekilişiyle gündeme geldi. Şans oyunu severlerin yakından takip ettiği Süper Loto çekilişi Milli Piyango İdaresi tarafından düzenleniyor. Peki, Süper Loto sonuçları açıklandı mı? Süper Loto çekilişi 29 Kasım sonuçları sorgulama ekranı

Süper Loto sonuçları açıklandı! Süper Loto çekilişi 29 Kasım sonuçları sorgulama ekranı

Süper Loto sonuçları 29 Kasım Salı akşamı gerçekleşti. Şans oyunu severlerin sıklıkla sorguladığı Süper Loto; salı, perşembe ve pazar günü olmak üzere haftanın üç günü oynanabiliyor. Süper Loto sonuçlarını Milli Piyango'nun resmi internet sitesi olan 'https://www.millipiyangoonline.com/' ve haberimiz aracılığıyla takip edebilirsiniz.

SÜPER LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI!

Süper Loto çekilişi 29 Kasım Salı akşamı saat 21:30'da gerçekleşecek. Çekiliş sonuçları açıklandı.

İşte kazanan numaralar;
9-24-26-31-50-60

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmeye dayalı bir oyundur. Seçilen her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 4 TL’dir.

İşaretleme yapmayı tercih etmeyenler kolonun altında yer alan 'sen seç' kutucuğunu işaretleyebilir. Bu durumda terminal rastgele 6 numara seçer.

Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturulabilir. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.

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