Süper Loto sonuçları açıklandı! Süper Loto çekilişi 29 Kasım sonuçları sorgulama ekranı

Süper Loto sonuçları 29 Kasım Salı akşamı gerçekleşti. Şans oyunu severlerin sıklıkla sorguladığı Süper Loto; salı, perşembe ve pazar günü olmak üzere haftanın üç günü oynanabiliyor. Süper Loto sonuçlarını Milli Piyango'nun resmi internet sitesi olan 'https://www.millipiyangoonline.com/' ve haberimiz aracılığıyla takip edebilirsiniz.

SÜPER LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI!

Süper Loto çekilişi 29 Kasım Salı akşamı saat 21:30'da gerçekleşecek. Çekiliş sonuçları açıklandı.

İşte kazanan numaralar;

9-24-26-31-50-60

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmeye dayalı bir oyundur. Seçilen her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 4 TL’dir.

İşaretleme yapmayı tercih etmeyenler kolonun altında yer alan 'sen seç' kutucuğunu işaretleyebilir. Bu durumda terminal rastgele 6 numara seçer.

Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturulabilir. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.



