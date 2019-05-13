Superman filmiyle ismini dünyaya duyurmuştu! Yeni film müjdesi

Bilindiği üzere Quentin Tarantino‘nun dokuzuncu uzun metraj filmi Once Upon a Time in Hollywood, Hollywood’da tanınmakta güçlük çeken, Sharon Tate’in kapı komşusu Rick Dalton ile onun uzun süredir birlikte çalıştığı dublörü Cliff Booth’un hikâyesini mercek altına alıyor. Bununla beraber hikâyenin arka planında o döneme damga vuran Sharon Tate, Steve McQueen, Roman Polanski gibi ünlü isimler yer alıyor. Bu bakımdan film, Sharon Tate ve dört arkadaşının Charles Manson’ın tarikatı tarafından katledilmesini de izleyiciyle paylaşacak.
Yakın dönemde Sharon Tate’e yer veren tek filmin Once Upon a Time in Hollywood ile sınırlı kalmayacağını söyleyebiliriz. Screen Daily’nin haberine göre Superman Returns, 21, Still Alice filmleriyle tanınan Kate Bosworth, Tate isimli filmde Sharon Tate‘i canlandıracak.
ÇEKİMLER BU YIL SONUNDA BAŞLIYOR
Twin Falls Idaho, Northfork ve Big Sur filmlerine imza atan, Kate Bosworth’un hayat arkadaşı Michael Polish‘in yöneteceği bu film; Tate’in hayatını çocukluk yıllardan başlayarak anlatacak. Yani film, Tate’in 8.5 aylık hamileyken Charles Manson’ın dört müridi tarafından evinde katledildiği trajik ölümünü anlatmakla sınırlı kalmayacak. Tate’in çocukluk yıllarında güzellik yarışmalarına katılıp başarı elde ettiği dönemlere, sinema ve moda sektöründeki yükselişine ve aşk hayatına odaklanacak.
Bu açıdan film, Sharen Tate’in, Roman Polanski ile çalkantılı ilişkisi dâhil olmak üzere hayatının bilinmeyen yönlerini de izleyiciye aktaracak. Tate’in hayatına ışık tutan bu hikâyeyi hayata geçirme fırsatı bulduğu için minnettar olduğunu söyleyen Michael Polish, filmin senaryosunu William Day Frank ile birlikte kaleme aldı. Filmin çekimleri bu yılın sonunda Budapeşte’de başlayacak. Biyografik film açısından çok uzun bir dönemi konu alacak olan filmin vizyon tarihi henüz belli değil. Kate Bosworth’ün performansını merakla bekliyoruz.
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