Sürekliyici bir kraliyet hikayesi: The Crown konusu ve oyuncuları

The Crown dizisi 2016'da Netflix'te yayınlanmaya başladığı ilk günden itibaren çok geniş bir kitlenin ilgisini çekmeyi başardı. The Last King of Scotland ve The Queen gibi filmlerle tarihi yapımlar konusunda rüştünü ispatlayan Peter Morgan'ın yaratıcısı olduğu dizi, Kraliçe 2. Elizabeth'i merkeze alıyor. 1950'lere ve sonrasına yön veren olayları, siyasi çekişmeleri ve bir aşk öyküsünü anlatıyor.

İzleyicilerin olduğu kadar eleştirmenlerin de beğenisini kazanan The Crown ödülleri toplamayı sürdürüyor. 2016-2020 arasında çeşitli ödül törenlerinde 161 dalda aday olan The Crown, Emmy ve Altın Küre başta olmak üzere birçok törenden ödülle döndü. Tarihi ve biyografik yapımları izlemeyi seviyorsanız sizin için The Crown konusu ve oyuncuları hakkındaki ayrıntıları inceledik.

The Crown Dizisi Konusu

The Crown konusu itibariyle kraliyet ailesini ele alıyor. Kraliyet ailelerinin yaşam tarzı, aşkları ve entrikaları seyirciyi cezbeden ama iyi işlenmediğinde de kendinden hızla uzaklaştıran konular. The Crown, kolay kolay göremeyeceği bir kalite ve sinematografi sunarak herkesi İngiliz kraliyet ailesinin hayatına yakından bakmaya davet ediyor. Diğer tarihi yapımlardan en büyük farkı ise ana karakterinin hayatta olması. Kaç dizi dünyadaki en güçlü insanlardan birini hala yaşıyorken ana karakteri yapar ve onu bizim gibi bir insan olarak sunabilir ki? Bunun başarıyla altından kalkan The Crown'ı izlediğinize pişman olmayacaksınız.