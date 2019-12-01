HABER

Surinam'da Devlet Başkanına 20 yıl hapis cezası verilmesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.12.2019 22:45 | Son Güncelleme

Devlet Başkanı Desire Delano Bouterse: - "(Mahkeme kararı) Kabul edilemez"

PARAMARIBO (AA) - Güney Amerika ülkesi Surinam'ın Devlet Başkanı Desire Delano Bouterse, 1982'de 15 siyasi muhalifi öldürme suçundan dolayı hakkında verilen 20 yıl hapis cezasıyla ilgili "Kabul edilemez." dedi.

Resmi ziyarette bulunduğu Çin'den ülkesine dönen ve yaklaşık bin 500 destekçisi tarafından karşılanan Bouterse, düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

1982'de 15 siyasi muhalifi öldürme suçundan 20 yıl hapis cezası verilen Bouterse, mahkeme kararının "kabul edilemez" olduğunu ifade etti. Bouterse, mahkemenin verdiği kararın beklenmediğini dile getirerek, "Kararın siyasi olduğu açıktı." diye konuştu.

Konuyla ilgili daha fazla yorum yapmayan Bouterse, 2020 Mayıs seçimlerine odaklandığını ve takip edeceği strateji konusunda danışmanları ve parlamento üyeleriyle görüşeceğini kaydetti.

Hakkında 20 yıl hapis cezası verilen Bouterse için mahkeme, tutuklama emri çıkarmadı ve savunma avukatı Irvin Kanhai karara itiraz etti.

- 15 muhalifi öldürmekten suçlu bulunmuştu

Güney Amerika ülkesi Surinam'da, Kasım 2007'de başlayan davada mahkeme heyeti, birkaç gün önce Devlet Başkanı Desire Delano Bouterse'ye, 1982'de 15 siyasi muhalifi öldürme suçundan 20 yıl hapis cezası vermişti.

Bouterse ve diğer askeri yönetim liderleri, Aralık 1982'de ülkenin önde gelen 15 muhalif ismini başkent Paramaribo'da bir kalede topluca öldürmekle suçlanıyordu.

Devlet Başkanı, olaydaki siyasi sorumluluğunu kabul etmiş ancak cinayetler sırasında orada olmadığını iddia etmişti.

Ülkenin 1980-1987 yılları arasındaki askeri yönetiminin lideri Bouterse, başta çoğu kadın ve çocuk 35 kişinin öldürüldüğü Moiwana katliamı olmak üzere bu süreçte işlenen çok sayıda insan hakkı ihlalinden de sorumlu tutuluyor.

Bouterse ayrıca, 2000'de Hollanda'da eroin kaçakçılığından da suçlu bulunmuştu.

Ülkede 2010'daki seçimde göreve gelen Bouterse, 2015'te yeniden seçilmişti. Devlet Başkanı Bouterse, 2016'da kendisine karşı hukuki kovuşturmaların durdurulması direktifini vermiş, ancak mahkeme yargı sürecinin başladığı gerekçesiyle direktife uymayacağını bildirmişti.

PARTNERÖzge Özpirinçci'yi görenler şaştı kaldı! Özge Özpirinçci'yi görenler şaştı kaldı!
Aksaray'da otomobil ile minibüs çarpıştı: 7 yaralıAksaray'da otomobil ile minibüs çarpıştı: 7 yaralı
Sivas’ta minibüs devrildiSivas’ta minibüs devrildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
hapis cezası Surinam Surinam Devlet Başkanı Desire Delano Bouterse

En Çok Okunan Haberler

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan seçim açıklaması!

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan seçim açıklaması!

Ardahan'da çekildi! Sosyal medyada gündem oldu

Ardahan'da çekildi! Sosyal medyada gündem oldu

İğrenç olay! 7 çocuk ve 9 torun sahibi... Çocuğa tacizdan tutuklandı

İğrenç olay! 7 çocuk ve 9 torun sahibi... Çocuğa tacizdan tutuklandı

Yeni imajı olay oldu! 'İnşallah peruktur'

Yeni imajı olay oldu! 'İnşallah peruktur'

HDP'den erken seçim çağrısı! 'Demokratik bir Türkiye için...'

HDP'den erken seçim çağrısı! 'Demokratik bir Türkiye için...'

Yan odadaki gürültüden rahatsız oldu! 'Bam bam bam...'

Yan odadaki gürültüden rahatsız oldu! 'Bam bam bam...'

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

'Son durak' için düğmeye basıldı! Onlarca kadın tam 3 ay izlendi

'Son durak' için düğmeye basıldı! Onlarca kadın tam 3 ay izlendi

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

Bir il karıştı, silahlı kavga çıktı! Çok sayıda yaralı

Bir il karıştı, silahlı kavga çıktı! Çok sayıda yaralı

Sokak ortasında kanlı infaz! Kurşun yağdırdı

Sokak ortasında kanlı infaz! Kurşun yağdırdı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ekipler seferber oldu! Büyük yangın

Ekipler seferber oldu! Büyük yangın

Sevgili çift uyuşturucu ticaretinden tutuklandı

Sevgili çift operasyonla yakalandı!

Beyoğlu'nda hareketli anlar! Kameralara böyle yansıdı

Beyoğlu'nda hareketli anlar! Kameralara böyle yansıdı

Trump'a yönelik azil soruşturması raporu salı günü açıklanacak

Dünyanın gözü orada! Salı günü açıklanacak

Sobayı yakmak istemişti, sonrası korkunç

Sobayı yakmak istemişti, sonrası korkunç

Zonguldak'ta 2 otomobil çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralı

Korkunç kaza! Evli çiftten acı haber

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.