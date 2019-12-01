Surinam'da Devlet Başkanına 20 yıl hapis cezası verilmesi

PARAMARIBO (AA) - Güney Amerika ülkesi Surinam'ın Devlet Başkanı Desire Delano Bouterse, 1982'de 15 siyasi muhalifi öldürme suçundan dolayı hakkında verilen 20 yıl hapis cezasıyla ilgili "Kabul edilemez." dedi.

Resmi ziyarette bulunduğu Çin'den ülkesine dönen ve yaklaşık bin 500 destekçisi tarafından karşılanan Bouterse, düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

1982'de 15 siyasi muhalifi öldürme suçundan 20 yıl hapis cezası verilen Bouterse, mahkeme kararının "kabul edilemez" olduğunu ifade etti. Bouterse, mahkemenin verdiği kararın beklenmediğini dile getirerek, "Kararın siyasi olduğu açıktı." diye konuştu.

Konuyla ilgili daha fazla yorum yapmayan Bouterse, 2020 Mayıs seçimlerine odaklandığını ve takip edeceği strateji konusunda danışmanları ve parlamento üyeleriyle görüşeceğini kaydetti.

Hakkında 20 yıl hapis cezası verilen Bouterse için mahkeme, tutuklama emri çıkarmadı ve savunma avukatı Irvin Kanhai karara itiraz etti.

- 15 muhalifi öldürmekten suçlu bulunmuştu

Güney Amerika ülkesi Surinam'da, Kasım 2007'de başlayan davada mahkeme heyeti, birkaç gün önce Devlet Başkanı Desire Delano Bouterse'ye, 1982'de 15 siyasi muhalifi öldürme suçundan 20 yıl hapis cezası vermişti.