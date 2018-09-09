HABER

Suriye sınırına askeri sevkiyat

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.09.2018 15:15 | Son Güncelleme

Suriye sınırına askeri sevkiyat

Suriye'deki birliklere takviye amacıyla gönderilen askeri konvoy Hatay'a ulaştı.

Çeşitli kentlerden gönderilen zırhlı personel taşıyıcılar ve lojistik araçlarından oluşan askeri konvoy, Hassa ilçesine geldi.

Güvenlik önlemleri eşliğinde ilerleyen askeri araçların, sınırda konuşlu birliklere takviye amaçlı gönderildiği öğrenildi.

PARTNERSırt ve bel ağrısı hangi egzersizlerle önlenir?Sırt ve bel ağrısı hangi egzersizlerle önlenir?
Suriye sınırına askeri personel sevkiyatıSuriye sınırına askeri personel sevkiyatı
CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu Bakan'a sordu: Dijital kitap iddiaları doğru mu?CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu Bakan'a sordu: Dijital kitap iddiaları doğru mu?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
askeri sevkiyat Hassa hatay

En Çok Okunan Haberler

Nagehan Alçı'dan tahliye kararına sert tepki: Vicdanlara anlatamazsınız

Nagehan Alçı'dan tahliye kararına sert tepki: Vicdanlara anlatamazsınız

9 Eylül Pazar günü hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji'den kritik uyarı geldi!

9 Eylül Pazar günü hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji'den kritik uyarı geldi!

Merve Boluğur'dan bikinili paylaşım

Merve Boluğur'dan bikinili paylaşım

‘Vatanım Sensin’in ‘Dağıstanlı’sı Ufuk Bayraktar 20 gündür cezaevinde

‘Vatanım Sensin’in ‘Dağıstanlı’sı Ufuk Bayraktar 20 gündür cezaevinde

Emekli Orgeneral Özgen'den çok konuşulacak iddia: Hatay gider

Emekli Orgeneral Özgen'den çok konuşulacak iddia: Hatay gider

Yerel seçim sonuçları için İstanbul ve Ankara için bomba iddia

Yerel seçim sonuçları için İstanbul ve Ankara için bomba iddia

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
'Ülken için savaşır mısın? anketine AK Parti ve MHP seçmeninin verdiği cevap polemik yarattı

'Ülken için savaşır mısın? anketine AK Parti ve MHP seçmeninin verdiği cevap polemik yarattı

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu Bakan'a sordu: Dijital kitap iddiaları doğru mu?

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu Bakan'a sordu: Dijital kitap iddiaları doğru mu?

TEM'de korkunç kaza: Bariyerlere ok gibi saplandı!

TEM'de korkunç kaza: Bariyerlere ok gibi saplandı!

Yılın en uzun gecesi hangi tarihtedir? (Hadi İpucu 9 Eylül 20.30)

Yılın en uzun gecesi hangi tarihtedir? (Hadi İpucu 9 Eylül 20.30)

Ankara'da dehşet! 'Ben şeytanım' deyip 2 kişiyi öldürdü, 2 kişi yaraladı

Ankara'da dehşet! 'Ben şeytanım' deyip 2 kişiyi öldürdü, 2 kişi yaraladı

Doların turşusunu kurdular!

Doların turşusunu kurdular!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.