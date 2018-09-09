Suriye sınırına askeri sevkiyat

Suriye'deki birliklere takviye amacıyla gönderilen askeri konvoy Hatay'a ulaştı.
Çeşitli kentlerden gönderilen zırhlı personel taşıyıcılar ve lojistik araçlarından oluşan askeri konvoy, Hassa ilçesine geldi.
Güvenlik önlemleri eşliğinde ilerleyen askeri araçların, sınırda konuşlu birliklere takviye amaçlı gönderildiği öğrenildi.
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