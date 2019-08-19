Suriye'den Türkiye'ye suçlama

Suriyeli muhaliflere yakın Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi ise, Suriye'nin kuzeyinde Rusya'nın "asker, zırhlı araç ve ekipman taşıyan" Türk konvoyunun yakınında hava saldırısı düzenlediğini duyurdu.

Fransız haber ajansı AFP ise, Türkiye'ye ait askeri konvoyun Maaret el Numan'dan geçtiği sırada çekilen fotoğraflar paylaştı.

Konvoyun, Han Şeyhun'a ilerlediğinin bildirildiği bilgisi yer aldı.

Bir Suriye Dışişleri Bakanlığı yetkilisi SANA'ya yaptığı yazılı açıklamada, "Cephane, silah ve ekipman yüklü Türk araçları, Pazartesi sabahı Türkiye-Suriye sınırını geçerek, Han Şeyhun'daki yenilen Nusra Cephesi teröristlerine, ki BM Güvenlik Konseyi'nin terör örgütleri listesinde yer alıyor, yardım etmek için Sarakip şehrine girdiler. Bu, Türk rejiminin terör gruplarına sınırsız desteğini bir kez daha teyit ediyor" ifadelerini kullandı.

Aynı açıklamada, Türkiye'nin Suriye'nin egemenliği ve toprak bütünlüğü ile uluslararası hukuku ihlâl ettiği savunuldu.

Açıklamada, "Türk rejiminin bu saldırgan tavrının Suriye ordusunu Han Şeyhun ya da diğer bölgelerdeki teröristlerin peşine düşme kararlılığından vazgeçirmeyeceği" vurgulandı.