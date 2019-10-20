HABER

Suriye'den çekilen Amerikan askerleri Irak'a gidecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.10.2019 06:15 | Son Güncelleme

ABD Savunma Bakanı Mark Esper, Başkan Donald Trump'ın kararıyla Suriye'den çekilen bin civarındaki Amerikan askerinin Irak'ın batısına gideceğini açıkladı

WASHINGTON (AA) - ABD Savunma Bakanı Mark Esper, Başkan Donald Trump'ın kararıyla Suriye'den çekilen bin civarındaki Amerikan askerinin Irak'ın batısına gideceğini duyurdu.

Orta Doğu ziyareti için ABD'den ayrılan Savunma Bakanı Esper, uçakta basın mensuplarına Suriye hakkında açıklamalarda bulundu.

Esper, Trump'ın kararıyla Suriye'nin kuzeyinden çekilen yaklaşık bin kadar Amerikan askerinin, Irak'ın batı bölgelerine gönderileceğini bildirdi.

Söz konusu askerlerin tam olarak ne zaman Irak'a gideceği konusunda bilgi vermeyen Esper, nakil işleminin haftalar alacağını söyledi.

Esper, bu askerlerin Irak'ta DEAŞ'la mücadeleye devam edeceğini ve Irak'ın savunmasına destek olacağını kaydetti.

Trump, daha önce Suriye'nin kuzeyinde görev yapan toplam bin civarında ABD askerini bu ülkeden çekeceğini açıklamış, karar ABD Kongresi'nde olumsuz yankı bulmuş ve eleştirilmişti.

'Hanımağa' bunu yapana fuhuş indirimi yapmış!'Hanımağa' bunu yapana fuhuş indirimi yapmış!
Evinde düşen yaşlı kadını kurtarmak için seferber oldularEvinde düşen yaşlı kadını kurtarmak için seferber oldular
Eski eşinin de içinde bulunduğu araca kurşun yağdırıp intihar etti: 3 ölüEski eşinin de içinde bulunduğu araca kurşun yağdırıp intihar etti: 3 ölü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ABD ırak Mark Esper Suriye

En Çok Okunan Haberler

Korku dolu dakikalar! Takım otobüsünde yangın

Korku dolu dakikalar! Takım otobüsünde yangın

Demledikleri çay sonları oldu! Korkunç olay

Demledikleri çay sonları oldu! Korkunç olay

Bir darbe daha! Reddetti

Bir darbe daha! Reddetti

Sosyal medyayı sallayan paylaşım!

Sosyal medyayı sallayan paylaşım!

İki genç kadının ölümüne neden olmuştu! Karar verildi

İki genç kadının ölümüne neden olmuştu! Karar verildi

19 yaşındaki Seher'in ölümünde şoke eden gelişme

19 yaşındaki Seher'in ölümünde şoke eden gelişme

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Askeri araca saldırı: 1 şehit, 2 yaralı

Askeri araca saldırı: 1 şehit, 2 yaralı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

İncirlik Hava Üssü'nde savaş uçağı hareketliliği

İncirlik Hava Üssü'nde savaş uçağı hareketliliği

MHP'li Semih Yalçın'ın oğlu hayatını kaybetti!

MHP'li Semih Yalçın'ın oğlu hayatını kaybetti!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Arkadaşı öldü kendisi kayıp! Ekipler her yerde onu arıyor!

Arkadaşı öldü kendisi kayıp! Ekipler her yerde onu arıyor!

Evinde düşen yaşlı kadını kurtarmak için seferber oldular

Evinde düşen yaşlı kadını kurtarmak için seferber oldular

Yunanistan yaralı kaçak göçmenleri zorla Türkiye'ye gönderdi!

Yunanistan büyük bir skandala imza attı! Yaralı halde bulundular

Bursa'da gece yarısı korkunç kaza! Otoyol savaş alanına döndü!

Otoyol savaş alanına döndü! Gece yarısı korkunç kaza!

Bartın'da korkutan yangın! 2 katlı ev küle döndü!

Bartın'da korkutan yangın! 2 katlı ev küle döndü!

Muğla'da paraşüt faciası! 2 turist dağa düştü!

Muğla'da paraşüt faciası! 2 turist dağa düştü!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.