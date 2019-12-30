Suriye'nin insanları göçüp kedileri kalan kasabası: Kefr Nebil

İdlib bölgesinde nüfusun çoğunun terk ettiği, Suriye ve Rus uçaklarının bombardımanının ise devam ettiği Kefr Nebil kasabasında az sayıda insan binlerce kediyle birlikte yaşamını sürdürmeye çalışıyor.

32 yaşındaki Salah Jaar evinin mahzeninde bir masanın altında ara ara devam eden bombardımandan korunmaya çalışıyor. Ama yalnız değil. Çevresinde en az onun kadar korku içinde mahzene sığınmış çeşitli renk ve boylarda beş-altı kedi var.

Jaar "Çevrede kedilerin olması rahatlatıcı. Bombardımanı, yıkımı, eziyeti hafifletiyor, daha az korkutucu görünmesini sağlıyor" diyor.

Bu kasabada bir zamanlar 40 bin kişi yaşıyordu. Şu anda yaşayanların sayısı 100'ü bulmaz. Kaç kedi kaldığını tahmin etmek zor ama yüzlerce belki de binlerce kedi var.

Salah "Kefr Nebil'de çok az sayıda kişi kaldı. Kedilere birinin bakması, onlara yiyecek ve su vermesi gerekiyor. Kalan insanların evlerine sığındılar. Her bir evin 15 civarında belki de daha fazla kedisi vardır" diyor.

Salah Jaar yerel bir radyo istasyonunda çalışıyor. Stüdyoları yakınlarda bir hava saldırısında tamamen yıkılmış. Neyseki bombardımandan önce yakındaki daha güvenli bir kasabaya taşınmışlar.