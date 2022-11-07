Sürpriz mavi tik kararı! Fransa'dan gelen bu karar Elon Musk'ı çok üzecek

Aylık 8 dolara mavi tik... Bu, Elon Musk'ın Twitter'ın gelirlerinde olumlu yönde bir değişim yaşatması gereken planı. Ancak herkes Elon Musk kadar umutlu değil. Çünkü Twitter kullanıcıları arasında aylık 8 dolara mavi tik almaya sıcak bakanlar kadar, Twitter'a aylık 8 dolar ödemek istemeyenler de var. Bu isimler sadece normal Twitter kullanıcılarından da oluşmuyor. Dünya çapından birçok ünlü ve siyasi isim de mavi tik için aylık 8 dolar ödemeye pek yanaşmıyor. Bu isimlere son olarak Fransa'nın önemli isimlerinden biri eklenmiş durumda. Evet, Fransa Hükümet Sözcüsü Olivier Veran'dan bahsediyoruz.

İŞTE OLIVIER VERAN'DAN GELEN O AÇIKLAMA

Fransa Hükümet Sözcüsü Olivier Veran'dan sürpriz bir mavi tik açıklaması geldi. Reuters'ın haberine göre Olivier Veran, yaptığı açıklamada, Twitter'ın aylık 7.99 dolarlık hesap doğrulama ücretini ödemeyeceğini ve sosyal medya platformunun yeni sahibi Elon Musk'ın emelleriyle ilgili endişeleri olduğunu kaydetti.

France 3 televizyonuna verdiği demeçte Veran, "Bunun para ödenmeye başlaması gereken bir şey olduğunu düşünüyorlarsa, onları gecikmeden hesabımın onayını kaldırmaya davet ediyorum." dedi.

Twitter, cumartesi günü iOS uygulamasını güncellemişti ve güncellemenin notlarında şimdi kaydolanların "tıpkı takip edilen ünlüler, şirketler ve politikacılar gibi" kullanıcı adlarının yanına mavi onay işareti alabileceğini açıklamıştı. Olivier Veran'ın açıklamasıyla ise Twitter'ın işaret ettiği politikacılardan biri ödeme yapmayacağını duyurmuş oldu.

Musk Twitter'ın başına geçmeden önce, bir kullanıcı adının yanındaki mavi onay işareti, Twitter'ın hesabın iddia eden kişiye veya şirkete ait olduğunu onayladığı anlamına geliyordu.

KOVULAN BAZI ÇALIŞANLARI ÇAĞIRDI

Bloomberg’in haberine göre, çok sayıda çalışanını kovan Twitter, işten çıkardığı bazı çalışanlarını geri çağırıyor. İddialara bakılırsa şirketin dün işten çıkardığı bazı kişilere geri dönmelerini istemek için ulaşmaya başladı. Geri dönmeleri istenenlerden bazılarının yanlışlıkla ve Musk'ın öngördüğü yeni özellikleri oluşturmak için çalışmalarının ve deneyimlerinin gerekli olabileceği fark edilmeden işten çıkarıldığı öne sürülüyor.

MUSK'TAN İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ MESAJI

Musk, attığı bir tweet'te ise "İfade özgürlüğü taahhüdüm, kişisel güvenlik riski olsa bile, uçağımı takip eden hesabı yasaklamamaya kadar uzanıyor." dedi. Bildiğiniz üzere Jack Sweeney

isimli bir genç tarafından oluşturulan ve Elon Musk'ın uçağını takip eden @ElonJet isimli bir Twitter hesabı bulunuyor. Musk, ifade özgürlüğü kapsamında bu hesabı yasaklamayacağını söylüyor.

