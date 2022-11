Twitter'da 8 dolara mavi tik dönemi! Güncelleme geldi, her şey ortaya çıktı! Elon Musk'tan heyecanlandıran tweet

Elon Musk'ın kontrolüne geçtiğinden beri Twitter'da sular durulmuyor. Aslında Musk'ın Twiter'ın genel merkezine elinde lavaboyla girmesiyle, sosyal medya platformunda böyle bir döneme girileceği tahmin ediliyordu. Nitekim öyle de oldu. Önce CEO Parag Agrawal ve üst düzey yöneticilerin işten çıkartılmasıyla başlayan süreç toplu işten çıkarmalara kadar vardı. Ancak tüm dünya tek bir şeyi konuştu; O da aylık 8 dolara satılacak olan mavi tik idi. Hala daha dünyanın gündeminden düşmeyen bu karar ile ilgili şimdi flaş bir gelişme yaşandı. Twitter'da 8 dolara mavi tik almak ile ilgili hemen hemen her şey ortaya çıktı!

iOS için Twitter uygulaması sürpriz bir şekilde güncellendi. Bu güncellemeyle uygulamaya Twitter'ın aylık 8 dolara mavi tik satma planına ilişkin destek eklendi. Güncelleme notlarına göre, mavi tik kazanma özelliğinin yer alacağı Twitter Blue aboneliği aylık 8 dolara mal olacak ve abone olduğunuz takdirde sizin hesabınızda ünlüler, şirketler ve politikacılar gibi mavi tik alacak.

“Çok yakında” gerçek olacağı söylenen diğer özellikler arasında ise yarı oranda reklam görme, daha uzun videolar yayınlama ve platformda yayınlanan içerik için öncelik yer alıyor. İşte güncelleme notlarında yer alan o açıklama;

*"Bugünden itibaren Twitter Blue'ya harika yeni özellikler ekliyoruz.

*Şimdi kaydolup ayda 7,99 dolar karşılığında Twitter Blue alın

*- Mavi onay işareti: İnsanlara güç: Hesabınız tıpkı takip ettiğiniz ünlüler, şirketler ve politikacılar gibi mavi bir onay işareti alacak.

*Çok yakında…

*- Reklamların yarısı ve çok daha iyileri: Botlara karşı savaşta Twitter'ı desteklediğiniz için, sizi reklamların yarısı ile ödüllendirecek ve onları iki kat daha alakalı hale getireceğiz.

Buna göre, Amerika Birleşik Devletleri, Birleşik Krallık, Kanada, Avustralya ve Yeni Zelanda'daki Twitter kullanıcıları yeni Twitter Blue'ya abone olabilecek ve plan yayına girdiğinde otomatik olarak mavi tik işareti alacaklar.

iOS için Twitter uygulamasının güncellenmesi, Twitter'ın 8 dolara mavi tik satma dönemini başlattığına ilişkin yorumlara yol açtı. Ancak Twitter'dan bir yönetici konuyla ilgili tweet atarak, uygulamanın güncellemesine rağmen mavi tik kazandıracak yeni Twitter Blue planının henüz yayında olmadığını, Twitter'ın "gerçek zamanlı" testler yaptığını söyledi. Twitter'ın yeni planı test ederken, güncellemeden sonra bazı kullanıcıların uygulamalarında değişiklikler görebileceği belirtildi.

The new Blue isn’t live yet — the sprint to our launch continues but some folks may see us making updates because we are testing and pushing changes in real-time. The Twitter team is legendary. ???? New Blue… coming soon! https://t.co/ewTSTjx3t7