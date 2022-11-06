Twitter'da 8 dolara mavi tik dönemi! Güncelleme geldi, her şey ortaya çıktı! Elon Musk'tan heyecanlandıran tweet

Elon Musk'ın kontrolüne geçtiğinden beri Twitter'da sular durulmuyor. Aslında Musk'ın Twiter'ın genel merkezine elinde lavaboyla girmesiyle, sosyal medya platformunda böyle bir döneme girileceği tahmin ediliyordu. Nitekim öyle de oldu. Önce CEO Parag Agrawal ve üst düzey yöneticilerin işten çıkartılmasıyla başlayan süreç toplu işten çıkarmalara kadar vardı. Ancak tüm dünya tek bir şeyi konuştu; O da aylık 8 dolara satılacak olan mavi tik idi. Hala daha dünyanın gündeminden düşmeyen bu karar ile ilgili şimdi flaş bir gelişme yaşandı. Twitter'da 8 dolara mavi tik almak ile ilgili hemen hemen her şey ortaya çıktı!

TWITTER'DA 8 DOLARLIK GÜNCELLEME!

iOS için Twitter uygulaması sürpriz bir şekilde güncellendi. Bu güncellemeyle uygulamaya Twitter'ın aylık 8 dolara mavi tik satma planına ilişkin destek eklendi. Güncelleme notlarına göre, mavi tik kazanma özelliğinin yer alacağı Twitter Blue aboneliği aylık 8 dolara mal olacak ve abone olduğunuz takdirde sizin hesabınızda ünlüler, şirketler ve politikacılar gibi mavi tik alacak.

“Çok yakında” gerçek olacağı söylenen diğer özellikler arasında ise yarı oranda reklam görme, daha uzun videolar yayınlama ve platformda yayınlanan içerik için öncelik yer alıyor. İşte güncelleme notlarında yer alan o açıklama;

*"Bugünden itibaren Twitter Blue'ya harika yeni özellikler ekliyoruz.

*Şimdi kaydolup ayda 7,99 dolar karşılığında Twitter Blue alın

*- Mavi onay işareti: İnsanlara güç: Hesabınız tıpkı takip ettiğiniz ünlüler, şirketler ve politikacılar gibi mavi bir onay işareti alacak.

*Çok yakında…

*- Reklamların yarısı ve çok daha iyileri: Botlara karşı savaşta Twitter'ı desteklediğiniz için, sizi reklamların yarısı ile ödüllendirecek ve onları iki kat daha alakalı hale getireceğiz.

Daha uzun videolar yayınlayın: Sonunda Twitter'da daha uzun videolar yayınlayabileceksiniz.

Kaliteli içerik için öncelik sıralaması: İçeriğiniz yanıtlarda, bahsetmelerde ve aramada öncelikli sıralamaya sahip olur. Bu, dolandırıcılık, spam ve botların görünürlüğünü azaltmaya yardımcı olur.

Kullanılabilirlik: Doğrulamalı Twitter Blue şu anda ABD, Kanada, Avustralya, Yeni Zelanda ve Birleşik Krallık'ta iOS'ta kullanılabilir."*

Buna göre, Amerika Birleşik Devletleri, Birleşik Krallık, Kanada, Avustralya ve Yeni Zelanda'daki Twitter kullanıcıları yeni Twitter Blue'ya abone olabilecek ve plan yayına girdiğinde otomatik olarak mavi tik işareti alacaklar.

TWITTER YENİ DÖNEMİ HENÜZ BAŞLATMADI! AÇIKLAMA GELDİ

iOS için Twitter uygulamasının güncellenmesi, Twitter'ın 8 dolara mavi tik satma dönemini başlattığına ilişkin yorumlara yol açtı. Ancak Twitter'dan bir yönetici konuyla ilgili tweet atarak, uygulamanın güncellemesine rağmen mavi tik kazandıracak yeni Twitter Blue planının henüz yayında olmadığını, Twitter'ın "gerçek zamanlı" testler yaptığını söyledi. Twitter'ın yeni planı test ederken, güncellemeden sonra bazı kullanıcıların uygulamalarında değişiklikler görebileceği belirtildi.

The new Blue isn’t live yet — the sprint to our launch continues but some folks may see us making updates because we are testing and pushing changes in real-time. The Twitter team is legendary. ???? New Blue… coming soon! https://t.co/ewTSTjx3t7 — Esther Crawford ✨ (@esthercrawford) November 5, 2022

ELON MUSK'TAN HEYECANLANDIRAN TWEET! SINIR KALKIYOR

Elon Musk attığı bir tweet ile Twitter kullanıcılarını heyecanlandırmayı başardı. Bildiğiniz üzere Twitter'da 280 karakter sınırı bulunuyor. Musk ise attığı tweet'te Twitter'ın yakında tweet'lere uzun biçimli metin ekleme özelliği ekleyeceğini ve not uygulamalarından alınan ekran görüntülerinin paylaşılması "saçmalığını" sona erdireceğini söyledi. Böylece Twitter'da uzun yazı yazmak kolaylaşacak.

ELON MUSK’TAN SONRA TWITTER'DA KAN KAYBI

Musk'ın Twitter'ı satın almasından sonra Twitter'ın milyonlarca kullanıcı kaybettiği bildirildi. Daha önce, Twitter kullanıcısı birçok ünlünün de Twitter'ı kullanmayı bıraktığı ortaya çıkmıştı.



