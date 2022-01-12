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Survivor 2022 All Star'dan ilk görüntüler! Acun Ilıcalı Dominik'ten canlı yayın yaptı

12.01.2022 01:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor 2022 All Star'ın çekimleri Dominik Cumhuriyeti'nde başladı. Acun Ilıcalı da Instagram hesabından Survivor'dan ilk canlı yayınını yaptı. Survivor'ın ilk gününde oyun alanına gelen ünlüler ve gönüllüler takımı yarışmacılar, canlı yayında hayranlarına mesaj verdi.

Survivor All Star heyecanı 15 Ocak Cumartesi akşamı başlıyor. Aylar sürecek zorlu macera için yarışmacılar geçtiğimiz günlerde Dominik'e uçtu. Temmuz ayına kadar devam edecek olan Survivor'ın çekimleri de Dominik'te başladı.

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DOMİNİK'TE İLK OYUN HEYECANI

Survivor 2022 All Star'ı büyük bir heyecan ile beklenirken Acun Ilıcalı da Dominik Cumhuriyeti'nden ilk canlı yayınını yaptı. Survivor'daki ilk oyun için alana gelen ünlüler ve gönüllüler takımı yarışmacıları Instagram canlı yayınında görüntülendi. Ilıcalı'nın paylaştığı video dakikalar içinde yüz binlerce defa izlendi.

survivor 2022 all star

ÜNLÜLER VE GÖNÜLLÜLERDE KİMLER VAR?

Survivor All Star ünlüler takımında, Adem Kılıçcı, Çağan Atakan Arslan, Furkan Kızılay, Mert Öcal, Sercan Yıldırım, Barış Murat Yağcı, Batuhan Karacakaya, Aycan Yanaç, Elif Gören, Merve Aydın, Nagihan Karadere, Sema Aydemir ve Birsen Bekgöz yer alıyor.

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Gönüllüler takımı kadrosu ise Gökhan Keser, Ogeday Girişken, Anıl Berk Baki, Hikmet Tuğsuz, Ardahan Uzkanbaş, Berkan Karabulut, Yasin Obuz, Gizem Kerimoğlu, Berna Keklikler, Sude Burcu, Nisa Bölükbaşı, Evrim Keklik ve Seda Aydemir'den oluşuyor.

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survivor Acun Ilıcalı
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