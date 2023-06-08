Survivor'a damga vurdu! Onlar bile bu kadarını beklemiyordu! 2 yarışmacı hüngür hüngür ağladı

Survivor'da büyük finale adım adım yaklaşılırken heyecanın dozu da giderek artıyor. Zorlu dokunulmazlık oyununda parkur başta Yusuf ve Özgür olmak üzere tüm yarışmacıları zorladı. Oyunu kazanan Yusuf "Offf! Nasıl manevi şeyler yaşıyorum?" diyerek ağladı. Bu sırada bir diğer Survivor yarışmacısı Nefise'nin de gözyaşlarını tutamadığı görüldü.

SİNİRİNİ ATIŞLARDAN ÇIKARDI!

Survivor yarışmacıları Yusuf ve Özgür'e dikkat çeken Murat Ceylan, açıklamasında "Yorgunluk seviyenizin arşa çıktığını gördüm. Böyle bir rakibe karşı 2-0 başlamak çok iddialı. Ama rakibin bir anda 3-2 yaptı tamamıyla dağıldın. Sinirin bozuldu. Sinirini atışlardan çıkardın. İsyan ettin. İşin kötü yanı skor 4-2 oldu. Ya tamam ya devamdı senin için. Arka arkaya 3 sayı aldın ve devam dedin. Yusuf dokunulmazlığın ve ödülün sahibi oldun seni tebrik ederim" ifadelerini kullandı.

Bireysel dokunulmazlığı kazanan Yusuf, ikinci eleme adayı olarak Osman Can'ı seçti. İlk eleme adayı ise Ertuğ olmuştu.

BİR YARIŞMACININ SURVIVOR SERÜVENİ SONA ERİYOR

Nefise, Yusuf, Ertuğ, Özgür ve Osman Can'ın son 5'e kaldığı Survivor'da 1 isim bu akşam hayallerine veda edecek.

Öte yandan "5 yarışmacımız var. 3'ü aday olacak ve biri veda edecek." ifadelerini kullanan Acun Ilıcalı dikkat çeken bir açıklamada bulundu.

DOMİNİK'TEKİ SON VEDA!

4 finalist bugün belli olacak. Acun Ilıcalı yaptığı açıklamada bu akşam gerçekleştirilecek eleme ile Dominik'te son vedanın yaşanacağını belirtti.

Survivor'a veda eden isim şimdiden merak konusu oldu.

