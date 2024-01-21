Survivor All Star Kırmızı takıma Doya Doya Moda yarışmacısı Yağmur Banda da dahil oldu! Yarışmacılar duyunca şaşırdı

Survivor 2023 All Star yarışmasında kırmızı takıma dahil olan yedek isimleri Acun Ilıcalı açıkladı.

Ilıcalı Yağmur Banda'nın Survivor 2023 All Star yarışmacısı olduğunu duyurunca yarışmacılar "Aaa" diyerek şaşkınlıklarını gizleyemedi. Nagihan "Çok iyi" derken bazı yarışmacılar ise "Hiç beklemiyorduk" dedi.

Sosyal medyada da Yağmur Banda'nın hayatı ve kariyeri hakkında bilgiler araştırılmaya başladı. Peki, Yağmur Banda kimdir? Survivor 2023 All Star yarışmacısı Yağmur Banda kaç yaşında, nereli?

YAĞMUR BANDA KİMDİR?

2018-2022 sezonunun Survivor Gönüller takımı yarışmacılarından biri olan Yağmur Banda'nın tekvando da Türkiye Şampiyonluğunun yanı sıra birçok defa 2.lik ve 3.lük dereceleri var. 1998 doğumlu Yağmur Banda Tekvando sporuna 2006 yılında başlamış ve 11 yıl boyunca bu sporu devam ettirmiştir.

Yağmur Banda'nın 2012 yılında 55 kiloda kazandığı Tekvando Türkiye şampiyonluğu bulunmaktadır.

2022 Survivor'dan sonra Doya Doya Moda yarışmasına katılmıştır. Programda kısa bir süre yarışmıştır.







