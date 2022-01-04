Survivor All Star yarışmacısı Yasin Obuz, takım arkadaşı Ogeday Girişken'e o sözlerini hatırlatarak meydan okudu

Merakla beklenen Survivor All Star, 15 Ocak Cumartesi akşamı ilk bölümüyle seyirci karşısına çıkacak. Sevilen yarışmacıların yeniden mücadele edeceği Survivor'da 2017 yılında şampiyon olan Ogeday Girişken ile 2020 yılında yarışan Yasin Obuz aynı takımda mücadele edecek.

"YASİN OBUZ İTİCİ VE YAPMACIK"

Survivor'ın eski şampiyonlarından Ogeday ise 2 yıl önce verdiği bir röportajda Yasin hakkında sert sözler söylemişti. Yasin'i itici bulduğunu ifade eden Ogeday, "Ünlüler takımından Sercan Yıldırım ve Ersin Korkut’a ayrı bir sempati duyduğunu belirten Ogeday, “Fakat adaya yakışmayan bir yarışmacı var; Yasin Obuz. İtici ve yapmacık geliyor bana. Adaya adım attığı ilk günden başladı negatifliği. Hep bir saldırı halinde. Sanki kendini saldırmaya şartlayarak gitmiş adaya” diye konuşmuştu.

OGEDAY'IN O SÖZLERİNİ HATIRLATTI

Survivor'da performansının yanı sıra ilginç tavırlarıyla da öne çıkan isimlerden olan Yasin Obuz ise, Ogeday'ın bu röportajını yeniden gündeme getirdi. Takım arkadaşına adeta meydan okuyan Yasin Obuz, Instagram'dan Ogeday'ın röportajını paylaşarak "Selamün aleyküm baba" notunu yazdı.

SURVİVOR 2022 ALL STAR ÜNLÜLER KADROSUNDA KİMLER VAR?

Survivor 2022 All Star ünlüler takımı Adem Kılıçcı, Aycan Yanaç, Barış Murat Yağcı, Batuhan Karacakaya, Birsen Bekgöz, Çağan Atakan Arslan, Elif Gören, Furkan Kızılay, Mert Öcal, Merve Aydın, Nagihan Karadere, Sema Aydemir ve Sercan Yıldırım'dan oluşuyor.

SURVİVOR 2022 ALL STAR GÖNÜLLÜLER KADROSU

Survivor All Star gönüllüler takımında ise Anıl Berk Baki, Ardahan Uzkanbaş, Berkan Karabulut, Berna Keklikler, Evrim Keklik, Gizem Kerimoğlu, Gökhan Keser, Hikmet Tuğsuz, Nisa Bölükbaşı, Ogeday Girişken, Seda Ocak, Sude Burcu ve Yasin Obuz yer alıyor.

