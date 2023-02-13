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Survivor Aşkım Burçe'den kahreden haber! Depremde erkek arkadaşını kaybetti: "Yarım kalmadık, mahşere kaldık"

13.02.2023 16:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki deprem, çevresindeki 10 ili de etkiledi ve binaların yıkılmasına, 31 bin 643 kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu. Depremde can verenlerden biri de, Survivor yarışmasıyla tanınan sporcu Aşkım Burçe'nin erkek arkadaşı Yiğit Can Datlı oldu. Burçe, acı gününü sosyal medya hesabından paylaştı.

Survivor Aşkım Burçe'den kahreden haber! Depremde erkek arkadaşını kaybetti: "Yarım kalmadık, mahşere kaldık"

Survivor 2020 sezonuyla tanınan cimnastik sporcusu Aşkım Burçe, 6 Şubat'ta meydana gelen yıkıcı depremde, erkek arkadaşını kaybetti. Acı gününü sosyal medyadan paylaşan Burçe, erkek arkadaşıyla videosunu paylaşıp, "Yarım kalmadık biz söz veriyorum, mahşere kaldık" diye yazdı. İşte ayrıntılar...

SURVİVOR AŞKIM BURÇE'NİN ACI GÜNÜ!

23 yaşındaki Aşkım Burçe'nin erkek arkadaşı depremde vefat etti. Haberi sosyal medyadan duyuran Burçe, üzüntüsünü bu ifadelerle dile getirdi:

"Allah der ki kimi benden çok seversen onu senden alırım. Ve ekler; 'Onsuz yaşayamam' deme, seni onsuz da yaşatırım. Yarım kalmadık biz söz veriyorum, mahşere kaldık"

Yüzünü görmeye cesaret edemedim önce. Aslında kendimi kandırma şeklimdi bu, 'yüzünü görürsem yaşamadığına inanmak' zorunda kalacaktım artık... Ama son kez bakmalıydım sana, son kez seni çok sevdiğimi söylemeliydim. Bir yerlerden beni izlediğini biliyorum. Kalbim senin evin söz veriyorum, o eve çok iyi bakmaya çalışacağım."

Survivor Aşkım Burçe'den kahreden haber! Depremde erkek arkadaşını kaybetti:


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