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Survivor Aşkım Burçe'nin bu halini unutun! Cesur pozları Instagram'ı sallıyor

15.02.2022 09:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor, birbirinden iddialı yarışmacılarıyla izleyiciyi yeni sezonda da ekrana kilitliyor. Survivor All Star'a yedeklerden dahil olan Aşkım Burçe'nin, ada dışındaki yaşamı merak konusu oldu. Sosyal medya fenomeni Aşkım Burçe'nin iddialı pozları dikkat çekti.

Survivor Aşkım Burçe'nin bu halini unutun! Cesur pozları Instagram'ı sallıyor

Sosyal medyayı epey aktif kullanan Aşkım Burçe, 2020 yılında katıldığı Survivor ile geniş kitlelerce tanındı. Survivor All Star 2022 sezonuna yedeklerden katılan Aşkım Burçe'nin cesur pozlarını görenler şaşıp kaldı.

22 yaşındaki Aşkım Burçe Tunay, İstanbul Akademik Cimnastik Spor Kulübü'nde sporcu olarak görev alıyor.

Survivor Aşkım Burçe'nin bu halini unutun! Cesur pozları Instagram'ı sallıyor

Aşkım Burçe, 2018 yılında Işık Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünü yüzde yüz burslu kazandı.

Survivor Aşkım Burçe'nin bu halini unutun! Cesur pozları Instagram'ı sallıyor

2013 yılında Trampolin Cimnastik Türkiye Şampiyonası'nda Türkiye Şampiyonu olan Aşkım Burçe'nin boyu da izleyiciler tarafından merak ediliyor. Aşkım Burçe'nin boyu 1.62'dir.

Survivor Aşkım Burçe'nin bu halini unutun! Cesur pozları Instagram'ı sallıyor

YouTube'da ürettiği makyaj ve yaşam tarzı içerikleriyle dikkatleri üzerine çeken Aşkım Burçe'nin 40 bine yakın abonesi bulunuyor. Hayatına dair anları paylaşmayı ihmal etmeyen Burçe'nin Instagram'da ise yaklaşık 300 bin takipçisi mevcut.

Survivor Aşkım Burçe'nin bu halini unutun! Cesur pozları Instagram'ı sallıyor

Aşkım Burçe'nin iddalı paylaşımlarına yorum ve beğeni yağıyor.

Survivor Aşkım Burçe'nin bu halini unutun! Cesur pozları Instagram'ı sallıyor

Burçe'nin pozlarına ''Çok güzel bir kadınsın'' ve ''Duru güzellik budur'' gibi yorumlar yapılıyor.

Survivor Aşkım Burçe'nin bu halini unutun! Cesur pozları Instagram'ı sallıyor

Survivor Aşkım Burçe'nin bu halini unutun! Cesur pozları Instagram'ı sallıyor

Survivor Aşkım Burçe'nin bu halini unutun! Cesur pozları Instagram'ı sallıyor

Survivor Aşkım Burçe'nin bu halini unutun! Cesur pozları Instagram'ı sallıyor

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Anahtar Kelimeler:
survivor
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