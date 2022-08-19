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  4. Survivor Avatar Atakan'ın eşi Serap Korkmaz mini şortu ayna pozu verdi!

Survivor Avatar Atakan'ın eşi Serap Korkmaz mini şortu ayna pozu verdi!

19.08.2022 13:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sporcu Çağan Atakan Arslan, 'Avatar Atakan' adıyla da tanınıyor. Asıl ününü, hayatta kalma yarışması olan Survivor ile edindi. Survivor All Star 2022 sezonunda tavırları ve performansıyla dikkatleri üzerine çeken Avatar Atakan, aynı zamanda eşi Serap Kormaz'ın sosyal medya paylaşımlarıyla da adından söz ettiriyor.

Survivor Avatar Atakan'ın eşi Serap Korkmaz mini şortu ayna pozu verdi!

Avatar Atakan Survivor All Star 2022 sezonu boyunca magazin gündeminden düşmedi. Adada yaşadıkları ve performansıyla göz önünde olan yarışmacı, aynı zamanda özel hayatıyla da ilgi gördü.

MİNİ ŞORTLU POZ VERDİ

Çağan Atakan Arslan, 2017'de Serap Korkmaz ile hayatını birleştirdi.

Survivor Avatar Atakan'ın eşi Serap Korkmaz mini şortu ayna pozu verdi!

İkilinin, Leon Aslan Arslan adında bir erkek çocuğu oldu.

Survivor Avatar Atakan'ın eşi Serap Korkmaz mini şortu ayna pozu verdi!

Her fırsatta birbirleriyle paylaşım yapan ikilinin mutlu evliliği devam ediyor.

Survivor Avatar Atakan'ın eşi Serap Korkmaz mini şortu ayna pozu verdi!

Serap Korkmaz hem eşiyle hem de sosyal medya fenomenlerini aratmayan pozlarıyla adından söz ettiriyor.

Survivor Avatar Atakan'ın eşi Serap Korkmaz mini şortu ayna pozu verdi!

Tarzıyla ve fit vücuduyla dikkat çeken Korkmaz, mini şortlu ayna pozu verdi.

Survivor Avatar Atakan'ın eşi Serap Korkmaz mini şortu ayna pozu verdi!

Survivor Avatar Atakan'ın eşi Serap Korkmaz mini şortu ayna pozu verdi!

Survivor Avatar Atakan'ın eşi Serap Korkmaz mini şortu ayna pozu verdi!

Survivor Avatar Atakan'ın eşi Serap Korkmaz mini şortu ayna pozu verdi!

Survivor Avatar Atakan'ın eşi Serap Korkmaz mini şortu ayna pozu verdi!

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avatar atakan serap korkmaz
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