Survivor Avatar Atakan'ın eşi Serap Korkmaz mini şortu ayna pozu verdi!

Avatar Atakan Survivor All Star 2022 sezonu boyunca magazin gündeminden düşmedi. Adada yaşadıkları ve performansıyla göz önünde olan yarışmacı, aynı zamanda özel hayatıyla da ilgi gördü.

MİNİ ŞORTLU POZ VERDİ

Çağan Atakan Arslan, 2017'de Serap Korkmaz ile hayatını birleştirdi.

İkilinin, Leon Aslan Arslan adında bir erkek çocuğu oldu.

Her fırsatta birbirleriyle paylaşım yapan ikilinin mutlu evliliği devam ediyor.

Serap Korkmaz hem eşiyle hem de sosyal medya fenomenlerini aratmayan pozlarıyla adından söz ettiriyor.

Tarzıyla ve fit vücuduyla dikkat çeken Korkmaz, mini şortlu ayna pozu verdi.





