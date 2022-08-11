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Survivor Berkan Karabulut'tan sevgilisi Lale Onuk'un pozuna ilginç yorum! "Güzel kızım"

11.08.2022 16:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor 2022 All Star yarışmasında gösterdiği performansla hafızalara kazınan Berkan Karabulut, finalden birkaç hafta önce elenerek adaya veda etmişti. Sevgilisi Lale Onuk ile uzun bir süredir ilişkisine dolu dizgin devam eden başarılı yarışmacının, sevgilisinin pozuna yaptığı yorum olay yarattı.

Survivor Berkan Karabulut'tan sevgilisi Lale Onuk'un pozuna ilginç yorum! "Güzel kızım"

Survivor yarışmasıyla adını tüm Türkiye'ye duyuran Berkan Karabulut, şimdilerde sevgilisi Lale Onuk'la vakit geçiriyor. Özel hayatıyla ilgili sık sık paylaşımlarda bulunan ikili pozlarıyla adından söz ettiriyor. Son olarak Lale Onuk'un yaptığı paylaşımın altına yazdığı yorumla gündeme gelen Berkan Karabulut dikkat çekti.

SEVGİLİSİNİN POZUNA DİKKAT ÇEKEN YORUM

Uzun süredir aşklarına dolu dizgin devam eden Berkan Karabulut ve sevgilisi Lale Onuk, paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.

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Son olarak sevgilisi Lale Onuk'un pozuna yaptığı "Güzel kızım" yorumuyla dikkat çeken Berkan Karabulut olay yarattı.

Yeni Proje (7)

TAKİPÇİLERİNİN TEPKİSİNİ ÇEKTİ

Berkan Karabulut'un yaptığı yorum sonrasında takipçileri bu yorumu eleştirdi.

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Takipçilerinden bazıları başarılı yarışmacıyı, "Kızım ne ya" ve "Bir kıza üstelik sevgiline kızım denmez" şeklinde eleştirilerde bulundu.

Yeni Proje (8)

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Anahtar Kelimeler:
survivor Berkan Karabulut Instagram
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