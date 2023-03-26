Survivor birleşme partisinde şıklık geçidi! Survivor Alper bateri çaldı yarışmacılar çıldırdı

Survivor birleşme partisiyle ekranlara geldi. Aylardır ayrı adalarda yaşayan yarışmacılar birleşme partisi sonrasında yine ayrı takımlarda fakat aynı adada yaşayacaklar. Her yıl büyük merakla beklenen Survivor birleşme partisi yine oldukça heyecanlıydı. Alper Rende'nin bateri çaldığı anlarda yarışmacılar adeta kendinden geçti.

TV8'in merakla takip edilen programında yarışmacılar sahneye çıkıp şarkı söyledi. Yarışmadaki görüntülerinden eser kalmayan yarışmacılar bakımları yapılmış bir şekilde ekranlarda yer aldı.

ALPER RENDE PERFORMANSIYLA BEĞENİLDİ

Alper Rende Survivor birleşme partisinde, rock müzik grubu Athena'dan Kafama Göre isimli şarkıyı söyledi. Yarışmacı arkadaşları tarafından oldukça beğenilen Alper, şarkısını söyleyerek sırasını savdı.

Yarışma öncesinde Youtuber kimliğinin yanı sıra davul (bateri) geçmişinin de olduğu biliniyor. Rende yarışmaya katılmadan önce bir programda,ünlü olmadan önce müzik gruplarının olduğunu ve kendisinin de bateri çaldığını söylemişti.

"ANASININ KIZI"

Şarkı söyleme sırası Nefise'ye geldiğinde sosyal medya adeta ayaklandı. Geçtiğimiz yıl Nagihan Karadere'nin giydiği elbisenin çok benzerini giyen Nefise'ye Nagihan benzetmeleri yapıldı.

Nefise'ye, 'Anasının kızı', 'Fıtrat değişir sanma bu kan yine o kandır. Nagi Nefise', 'En azından diğerleri gibi fısıldamadı. Bağırdı eğlendi' gibi yorumlar geldi.

EĞLENCELİ ANLAR

Ertuğ'un yarışmacı arkadaşı Yusuf duş alırken arkadan sürekli olarak şampuan sıktığı görüntüler izleyicileri oldukça güldürdü.

Yusuf'un saçını durulamak isterken sürekli köpürmesine 'Geçmiyor bu' demesi izleyenlere eğlenceli dakikalar yaşattı.

