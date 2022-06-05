Survivor'da finale doğru vakit geçtikçe oyunlar kızışıyor, ortak engeller yarışmacıları zorluyor. Oldukça zor bir sezon olan Survivor All Star 2022'de, 4 Haziran akşamında ekranlara gelen yeni bölümünde dokunulmazlık oyunu oynandı ve bunun sonucunda bir kişi, Hikmet Tuğsuz ile eleme potasında yerini aldı. Peki Survivor'da eleme adayı kim oldu? 4 Haziran eleme adayı olarak kimin ismi çıktı?

SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor'da 4 Haziran akşamında dokunulmazlık oyununu kaybeden taraf, kırmızılar oldu. Böylelikle kırmızı takım, ikinci eleme adayını belirlemek için oy kullandı. Sonucunda ise en çok oyu alan Evrim Keklik, ikinci gitme adayı oldu.

KIRMIZI TAKIM YARIŞMACILARI KİMLER?

Adem

Evrim

Anıl

Nisa

Batuhan

MAVİ TAKIM YARIŞMACILARI KİMLER?

Nagihan

Hikmet

Ayşe

Ogeday

Atakan

Berkan



