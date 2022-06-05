Survivor'da finale doğru vakit geçtikçe oyunlar kızışıyor, ortak engeller yarışmacıları zorluyor. Oldukça zor bir sezon olan Survivor All Star 2022'de, 4 Haziran akşamında ekranlara gelen yeni bölümünde dokunulmazlık oyunu oynandı ve bunun sonucunda bir kişi, Hikmet Tuğsuz ile eleme potasında yerini aldı. Peki Survivor'da eleme adayı kim oldu? 4 Haziran eleme adayı olarak kimin ismi çıktı?
Survivor'da 4 Haziran akşamında dokunulmazlık oyununu kaybeden taraf, kırmızılar oldu. Böylelikle kırmızı takım, ikinci eleme adayını belirlemek için oy kullandı. Sonucunda ise en çok oyu alan Evrim Keklik, ikinci gitme adayı oldu.
Adem
Evrim
Anıl
Nisa
Batuhan
Nagihan
Hikmet
Ayşe
Ogeday
Atakan
Berkan
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