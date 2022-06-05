MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Survivor'da eleme adayı kim oldu? 4 Haziran eleme adayı olarak kimin ismi çıktı?

Survivor'da eleme adayı kim oldu? 4 Haziran eleme adayı olarak kimin ismi çıktı?

05.06.2022 01:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bilindiği üzere Survivor'da Sema Aydemir'in elenmesinden sonra takımlar karıştı. Yarışmacılar yeni takımlarına adapte olarak Survivor hayatına devam etmeye başladı. Geçtiğimiz gün gerçekleştirilen eleme konseyinde adı yazılan isim Hikmet Tuğsuz olmuştu. Peki Survivor'da eleme adayı kim oldu? 4 Haziran eleme adayı olarak kimin ismi çıktı? İşte ayrıntılar...

Survivor'da eleme adayı kim oldu? 4 Haziran eleme adayı olarak kimin ismi çıktı?

Survivor'da finale doğru vakit geçtikçe oyunlar kızışıyor, ortak engeller yarışmacıları zorluyor. Oldukça zor bir sezon olan Survivor All Star 2022'de, 4 Haziran akşamında ekranlara gelen yeni bölümünde dokunulmazlık oyunu oynandı ve bunun sonucunda bir kişi, Hikmet Tuğsuz ile eleme potasında yerini aldı. Peki Survivor'da eleme adayı kim oldu? 4 Haziran eleme adayı olarak kimin ismi çıktı?

SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor'da 4 Haziran akşamında dokunulmazlık oyununu kaybeden taraf, kırmızılar oldu. Böylelikle kırmızı takım, ikinci eleme adayını belirlemek için oy kullandı. Sonucunda ise en çok oyu alan Evrim Keklik, ikinci gitme adayı oldu.

Survivor'da eleme adayı kim oldu? 4 Haziran eleme adayı olarak kimin ismi çıktı?

KIRMIZI TAKIM YARIŞMACILARI KİMLER?

Adem
Evrim
Anıl
Nisa
Batuhan

MAVİ TAKIM YARIŞMACILARI KİMLER?

Nagihan
Hikmet
Ayşe
Ogeday
Atakan
Berkan


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Survivor Sercan Yıldırım'ın eşi mini eteğiyle poz verdiSurvivor Sercan Yıldırım'ın eşi mini eteğiyle poz verdi
Mustafa Sandal ile Melis Sütşurup evlendi! İşte nikahtan ilk fotoğraflar...Mustafa Sandal ile Melis Sütşurup evlendi! İşte nikahtan ilk fotoğraflar...
Survivor Sude'den sevgilisiyle motor üstünde olay poz!Survivor Sude'den sevgilisiyle motor üstünde olay poz!
Anahtar Kelimeler:
TV8 survivor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

En düşük memur maaşı 9 bin liranın üzerine çıkacak!

En düşük memur maaşı 9 bin liranın üzerine çıkacak!

Terör örgütünün son oyunu fotoğraflarda ortaya çıktı! İşte kritik bölge

Terör örgütünün son oyunu fotoğraflarda ortaya çıktı! İşte kritik bölge

Ucuz konut için 'hazine arazisi' kararında ilk adım atıldı! 32 ilde 385 arsa satışa çıktı

Ucuz konut için 'hazine arazisi' kararında ilk adım atıldı! 32 ilde 385 arsa satışa çıktı

Şarkıcı Zara'nın son paylaşımı olay oldu! Günden güne değişiyor

Şarkıcı Zara'nın son paylaşımı olay oldu! Günden güne değişiyor

İstanbul'da domuz bağı dehşeti! Polis hemen harekete geçti: 65 yaşındaki kadın ölü bulundu

İstanbul'da domuz bağı dehşeti! Polis hemen harekete geçti: 65 yaşındaki kadın ölü bulundu

Göztepe'nin yeni sahibi belli oldu!

Göztepe'nin yeni sahibi belli oldu!

İlginizi Çekebilir

Çevredekiler ne olduğunu anlamadı! Bir anda yıkıldı

Çevredekiler ne olduğunu anlamadı! Bir anda yıkıldı

Göğsünüzde yanma, şişkinlik, mide bulantısı... İşte doğal tedavisi

Göğsünüzde yanma, şişkinlik, mide bulantısı... İşte doğal tedavisi

Balmain'in 12.000 TL'ye sattığı terliğe alternatif modeller

Balmain'in 12.000 TL'ye sattığı terliğe alternatif modeller

Polislerin teknik adı altında işlediği suçlar şoke etti!

Polislerin teknik adı altında işlediği suçlar şoke etti!

Trende dehşet anları! Bir anda ortalık karıştı

Trende dehşet anları! Bir anda ortalık karıştı

Gülşen'in sahnede giydiği şıklığıyla olay olan pantolona alternatif fiyatlı öneriler

Gülşen'in sahnede giydiği şıklığıyla olay olan pantolona alternatif fiyatlı öneriler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.