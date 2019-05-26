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Survivor'da Hikmet'in sakatlığı ve Bora ile ilgili olay sözler!

MAGAZİN HABERLERİ  | 26.05.2019 22:31 | Son Güncelleme

Survivor 2019'un iddialı yarışmacılarından olan Hikmet sakatlığı nedeniyle yarışmadan ayrılmak zorunda kaldı. Survivor Panorama programında ise Melisa Emirbayer ise Bora hakkında olay iddialarda bulundu ve Hikmet'in sakatlığıyla ilgili önemli bir detayı açıkladı.

Survivor'da Hikmet'in sakatlığı ve Bora ile ilgili olay sözler!

Survivor'da geçtiğimiz günlerde sakatlanan Hikmet'in yarışmaya devam edemeyeceği Acun Ilıcalı tarafından açıklanmıştı. Finale gidecek isimler arasında kesin gözüyle bakılan Hikmet'in ayrılığı Survivor Panorama programında da günün konusu oldu.

"BİRAZ AĞIR OLACAK AMA..."
Survivor Panorama'nın bu haftaki konukları arasında yer alan Melisa Emirbayer, Bora hakkında olay bir iddiada bulundu. Survivor'dan geçtiğimiz haftalarda elenen Melisa, "Bora'nın Seda ve Sude'ye olan samimiyetini gerçek bulmuyorum. Bora, Seda ve Sude'yi basamak olarak kullanıyor. Biraz ağır olacak ama Hikmet'in sakatlığına bile gitti diye sevinmiştir" dedi.

Eski yarışmacı Melisa, canlı yayında yarışmacı Seda hakkında ise övgü dolu sözler söyledi. Melisa, "Seda ablanın samimiyetine her zaman güvendim hatta bir gün çok hastaydım ve Dalaka beni seçmişti. O gün Seda abla Dalaka'ya baya tepki gösterdi" dedi.

"HİKMET'İN GİDİŞİ BORA'YI ÖNE ÇIKARDI"
Survivor Panorama yorumcuları arasında yer alan İhsan Tarkan ise Survivor'da sakatlanarak adaya veda etmek zorunda kalan Hikmet'in durumuyla ilgili olay bir konuya değindi ve Bora hakkındaki düşüncelerini açıkladı. Hikmet'in sakatlığına Bora'nın kesinlikle üzüldüğünü belirten İhsan, "Survivor bir yarış ve Hikmet önemli bir adaydı. Hikmet beyaz takımın erkek lideri gibiydi. En çok oyuna o çıkardı, karar verirdi. Bora onun gölgesinde gibiydi.Hikmet'in yokluğu Bora'ya yaradı. Daha çok öne çıktı. Gitmesine sevinmemiştir. Ama onun şansı önü açıldı" ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Survivor survivor hikmet Survivor Panorama survivor türkiye yunanistan

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