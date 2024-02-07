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  4. Survivor'da kavga sonrası Dominik'e uçak kalktı! Avatar Atakan, Sema Aydemir ve Hilmi Cem İntepe...

Survivor'da kavga sonrası Dominik'e uçak kalktı! Avatar Atakan, Sema Aydemir ve Hilmi Cem İntepe...

Ceylan Yıldız Ceylan Yıldız Mynet Magazin Editörü
07.02.2024 15:29 | Son Güncelleme:
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Survivor All Star'da yarışmacılar arasında tansiyon bir an bile hiç düşmüyor. Yarışma da dengeleri değiştirecek bir gelişme yaşandı. İddiaya göre Avatar Atakan, Sema Aydemir ve Hilmi Cem İntepe dün Dominik’e gitme için yola çıktılar.

Survivor'da kavga sonrası Dominik'e uçak kalktı! Avatar Atakan, Sema Aydemir ve Hilmi Cem İntepe...

Survivor All Star'da konseyde yaşanan Nefise, Aleyna ve Nagihan kavgası yarışmaya damga vurdu. Acun Ilıcalı’nın Nagihan Karadere'ye sert uyarıda bulunduğu görüldü. Yaşanan gerginlik Ilıcalı'yı sinirlendirdi.

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Her gün yeni bir olay yaşanan yarışmada heyecan günden güne artarken yeni bir gelişme yaşandı. TV100'ün haberine göre, Survivor’da All Star’da dengeleri değiştirecek üç isim adaya uçtu.

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ÜÇ İSİM ADAYA GİTTİ

Avatar Atakan, Sema Aydemir ve Hilmi Cem İntepe Dominik’e gitmek için İstanbul’dan yola çıktılar.

SEMA AYDEMİR

Son bölümlerde oldukça çekişmeli geçen yarışmada hiç düşmeyen tansiyon ve sakatlıklar nedeniyle değişikliğe gidileceği öğrenildi.

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