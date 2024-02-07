Survivor'da kavga sonrası Dominik'e uçak kalktı! Avatar Atakan, Sema Aydemir ve Hilmi Cem İntepe...

Survivor All Star'da konseyde yaşanan Nefise, Aleyna ve Nagihan kavgası yarışmaya damga vurdu. Acun Ilıcalı’nın Nagihan Karadere'ye sert uyarıda bulunduğu görüldü. Yaşanan gerginlik Ilıcalı'yı sinirlendirdi.

Her gün yeni bir olay yaşanan yarışmada heyecan günden güne artarken yeni bir gelişme yaşandı. TV100'ün haberine göre, Survivor’da All Star’da dengeleri değiştirecek üç isim adaya uçtu.

ÜÇ İSİM ADAYA GİTTİ

Avatar Atakan, Sema Aydemir ve Hilmi Cem İntepe Dominik’e gitmek için İstanbul’dan yola çıktılar.

Son bölümlerde oldukça çekişmeli geçen yarışmada hiç düşmeyen tansiyon ve sakatlıklar nedeniyle değişikliğe gidileceği öğrenildi.









