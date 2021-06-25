Survivor'da kim şampiyon olacak? Survivor'da birinciye ne ödül verilecek? Büyük ödül ne?

TV8'in sevilen programı Survivor 2021'de bu akşam saat 20:00'da büyük final yayınlanacak. Kıyasıya mücadelenin yaşandığı programda final heyecanı yaşanırken, programın son bölümde Aleyna ve Ayşe elenip yarışmaya veda etmişti. Finalde ise İsmail ve Poyraz'ın yer aldığı programda hangi ismin şampiyon olacağı sorgulanmaya başladı. İsmail mi Poyraz mı kazanır sorusu izleyiciler tarafından merak edilirken final bölümü yaklaştı. Peki Survivor'da kim şampiyon olacak?

SURVİVOR'DA KİM ŞAMPİYON OLACAK?

TV8'de yayınlanan Survivor'da bugün 25 Haziran 2021 Cuma günü final bölümü yayınlanacak. 2021 Survivor şampiyonunun belirleneceği programda, Survivor'un başlangıcından bu yana pek çok hayranı olan ve başarılı bulunan iki isim finale kaldı. İsmail mi Poyraz mı şampiyon olacak sorusu merak edilirken hangi ismin oylarının daha yüksek olacağı da merak konusu. Saat 20:00 'da yayınlanacak büyük final ile Survivor 2021'in de şampiyon ismi belli olacak.

Bugünkü canlı yayın sonrasında açıklanacak sonuçlar merak edilirken, finalistler ise şu şekilde:

Poyraz

İsmail

Sevilen yarışmacılardan İsmail son haftada oynadığı 13 maçta 9 galibiyet ve 4 mağlubiyet almıştır. Diğer başarılı yarışmacı Poyraz ise 16 maçta 5 galibiyet 11 mağlubiyet almıştı. Tüm performanslara bakıldığında son haftalarda İsmail'in performansı Poyraz'dan biraz daha yüksek diyebiliriz. Hem Poyraz hem de İsmail kendi takımlarında çok kez SMS birincisi seçilmiştir. Ancak Poyraz'ın SMS 1. liğinin daha fazla olduğu biliniyor. Kırmızı takımın en başarılı isimlerinden birisi olan İsmail olduğundan, Kırmızı takımı destekleyenlerin büyük bir bölümünün İsmail'i destekleyeceğini düşünebiliriz.

Aynı zamanda Batuhan Survivor 2021'in en büyük final adayıydı. Ancak Batuhan elendikten sonra Batuhan'ı destekleyenler İsmail'i desteklemeye başlamıştı. Diğer yandan Mavi takımın en başarılı ismi Poyraz olmuştu. Poyraz, Mavi takımda en fazla SMS birincisi çıkan isimdir. İstatistikler baz alındığında performans ve destek bakımından İsmail'in daha üstün olduğu tahmin ediliyor. Ancak SMS sıralamasında her iki ismin aldığı destek düşünülürse, asıl sonuç bu akşam yayınlanacak büyük finalde belli olacak.

SURVİVOR'DA BİRİNCİYE NE ÖDÜL VERİLECEK?

Survivor yarışması süresince ter döken yarışmacılar, şampiyonluğu kazanmak için büyük çaba sarf etti. Şampiyonun kazanacağı ödül miktarı merak ediliyor. Geçen yılın şampiyon ismi 500 bin TL kazanmıştı. Bu seneki rakam henüz netleşmedi ancak miktarın 500 bin TL ile 1 milyon TL arasında olacağı tahmin ediliyor.

