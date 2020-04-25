Survivor'da ödül oyununu kim kazandı? Orman evi ve erzak için yarıştılar! İşte Survivor 2020'de ödül kazanan takım

Survivor 2020'nin 24 Nisan Cuma ekrana gelen son bölümünde ünlüler ile gönüllüler arasında nefes kesen bir erzak oyunu mücadelesi yaşandı. Orman evinde kalma ve dolu dolu bir erzak paketi için çok emek sarf etti.

SURVİVOR'DA ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Barış’tan yoksun olarak sahaya çıkan gönüllüler takımı, uzun zamandır kazanamadığı erzak oyununu almak için adeta kenetlendi. Survivor'da ağaç evde konaklamak ve çay, makarna, yağ, pirinç, un gibi gıdalardan oluşan erzak paketini almak isteyen yarışmacılar kıyasıya mücadele verdi. Soluksuz izlenen bu zorlu mücadeleden galip çıkan takım ise gönüllüler oldu. Oyunu 10-5'lik skorla kazanan gönüllüler haftalık erzak paketini kazanmayı başardı.

KAVGA EDEN YASİN VE BARIŞ ÖDÜLE GİDEMEDİ!

Survivor'da geçen hafta oyun sırasında kavga eden Yasin ve Barış'a takımlarının kazanacağı 3 ödülden yararlanmama cezası verilmişti. Ödül oyununu kazanan gönüllüler takımında cezalı olan Yasin ve Barış, orman evi ödülüne gidemedi.

