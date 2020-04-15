Survivor'da yeni takımlar nasıl oldu? Survivor gönüllüler ve ünlüler takımlarına kimler geçti? Acun Ilıcalı açıkladı

Survivor 2020 yeni bölümüyle 14 Nisan Salı akşamı ekranlara geldi. Birleşme partisinin ardından bu hafta eleme olmazken, Acun Ilıcalı ise yeni dönem hakkında yarışmacılara bilgi verdi. Survivor'da artık çeyrek final de yapılacağını söyleyen Ilıcalı, takımlarda da değişiklik yapılacağını belirtti.

Ilıcalı yaptığı açıklamada, "Çeyrek final bundan sonraki ilk durağınız. Çeyrek finalden sonra Survivor'da bazı şeyler değişecek. Çeyrek finale 8 yarışmacı katılabilecek. Çeyrek finalden sonra sizlere yeni açıklamalar yapılacak." ifadelerini kullandı.

Survivor'da bundan sonra yola nasıl devam edileceğini Acun Ilıcalı açıkladı. Acun Ilıcalı, 'Değişiklik var, değişiklik ünlüler takımından bir erkek. Gönüllüler takımından bir erkekle değişecek' dedi.

ÜNLÜLER TAKIMINDAN GÖNÜLLÜLER TAKIMINA KİM GEÇTİ?

Survivor'da ünlüler takımından, gönüllüler takımına geçen isim Berkan oldu.

GÖNÜLLÜLER TAKIMINDAN ÜNLÜLER TAKIMINA KİM GEÇTİ?

Gönüllüler takımından ünlüler takımına geçen isim ise Yunus Emre oldu.



