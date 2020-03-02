Survivor'dan diskalifiye olan Erman için olay yorum: Acun ağabey bunu görmek istemedi

Survivor'da ünlüler takımına sonradan katılan Erman, yarışmada Yasin ve Ersin ile yaptığı tartışmalar ve sinirli tavırlarıyla dikkatleri çekmişti. Erman adada Yasin ile yaşadığı son tartışmanın ardından Acun Ilıcalı tarafından Survivor'dan diskalifiye edildi.

TV8'de yayınlanan Survivor Panorama programında da Erman'ın diskalifiye edilmesiyle ilgili yorumlar yapıldı. Erman Altıkardeş'in aşırı davranışları konuşulurken Hakan Hatipoğlu, Erman hakkında olay ifadeler kullandı.

Erman'ın görüntülerini ekrana yansıtan Hakan, "Erman o kadar bağırıyor ve kontrolsüz şekilde sinirleniyor ki ben Survivor'da bunu görmek istemiyorum. Acun ağabey de görmek istemediği için Erman'ı eledi. Erman bazen konuşurken doğru tespitler yapıyor. Ancak sonunda siniri yükseliyor ve bağırmaya başlayınca bir çuval inciri berbat ediyor" dedi.



