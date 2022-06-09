Survivor'da dokunulmazlığı kim kazandı, eleme adayı kim oldu sorusunun yanıtı birçok kişi tarafından sorgulanmaya başladı. Kırmızı ve mavi takım yarışmacıları haftanın ilk dokunulmazlık oyununu dün akşam oynadı. Haftanın yeni kaptanları ve takımlarının belli olmasıyla birlikte, ilk dokunulmazlık oyunu sonrasında kazanan takım belli oldu. Peki, Survivor eleme adayı kim oldu? 8 Haziran Survivor'da dokunulmazlığı kim kazandı?

SURVIVOR'DA DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Survivor'da dün akşam oynanan haftanın ilk dokunulmazlık oyununda heyecan dolu anlar yaşandı. Kırmızı ve mavi takım yarışmacıları, takım kaptanlarının belli olmasıyla birlikte yeni takımlarını oluşturdu. Oldukça zorlu bir parkurda mücadele eden iki takım yarışmacıları, parkurda fırtına gibi esti. İki etaplı oynanan mücadeleyi kazanan takım 2-0'lık skorla mavi takım yarışmacıları oldu.

ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor 2022 All Star'da dün akşam oynanan haftanın ilk dokunulmazlığını kaybeden takım kırmızı takım oldu ve haftanın ilk eleme adayı belirlendi. Nagihan'ın takım kaptanı olduğu kırmızı takımda haftanın ilk eleme adayı olarak oy çoğunluğuyla Ayşe seçildi. Ayşe böylelikle Survivor'da haftanın ilk eleme adayı oldu.

YENİ TAKIMLAR KİMLERDEN OLUŞTU

Survivor'da dün akşam haftanın kaptanları belli oldu. Erkeklerde kaptan Atakan olurken, kadınlarda kaptan Nagihan oldu. Atakan mavi takımı seçti ve Nagihan'a kırmızı takım kaldı. Daha sonrasında yarışmacılar birer birer takımına kişi seçerek takımları oluşturdu. İşte haftanın yeni takımları;

Mavi takım: Atakan, Nisa, Berkan, Ogeday, Hikmet

Kırmızı takım: Nagihan, Adem, Anıl, Batuhan, Ayşe

