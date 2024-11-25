Neden görüşmediklerini anlattı! Adem Kılıçcı'dan Avatar Atakan'ı kızdıracak açıklama! 'Boksu bilmezken...'

Survivor All Star 2022 sezonunda Avatar Atakan ve Adem Kılıçcı programa damga vuran tartışmalar yaşamıştı ve ikilinin arasındaki bu gerginlik yarışmadan sonra da devam etmişti. Daha önce dost olan iki sporcu görüşmemeye başlamıştı.

Yıllar sonra ise spor camiasının tanınan simalarından biri olan Bilgehan Demir, milli boksör ve Survivor şampiyonu Adem Kılıçcı'yı Fight Club Türkiye kanalında konuk etti. Milli bokssör ise aralarındaki gerilim hakkında konuştu.

"ATAKAN BOKSU BİLMEZKEN..."

Milli boksör, Avatar Atakan'ın, dışarıda yapamayacağı şeyleri orada yapmaya çalıştığını ve bu nedenle görüşmediğini belirtti. ''Atakan'ı sen zamanında bana gönderdiğinde onunla çok antrenman yaptığımı iyi bilirsin. O zaman bile ona ne kadar tolerans gösterdiğimi bilir. O zaman bile Atakan'a vururdum, dinlendirirdim.Atakan daha boksu bilmezken gelip benimle salonda antrenman yapardı.'' dedi.

MAÇ TEKLİFİ GELDİ Mİ?

Avatar Atakan'ın Adem Kılıçcı'ya maç teklif ettiğine yönelik iddialara da yanıt verdi. Kılıçcı, Avatar Atakan'dan kendisine herhangi bir maç teklifi gelmediğini söyledi.