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Survivor iletişim ödülünde Danla Bilic'den Cemal Can'a Yasin mesajı: Bana şişman demişti

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.04.2020 01:06 | Son Güncelleme

Survivor 2020 son bölümde iletişim ödülünü kazanan gönüllüler takımı yakınlarıyla mesajlaştı. Cemal Can'ın arkadaşlarından gelen mesajları okuduğunda Danla Bilic'in yazdıkları dikkat çekti. Danla Bilic, Yasin'in kendisine şişko dediğini Cemal Can ile paylaştı ve Yasin hakkında uyarı yaptı. Yasin ise konseyde Danla Bilic ile yaşadığı anıyı anlatarak, "Instagram'da engellemişti, biz de sayfasını bastık" dedi. Danla Bilic'den özür dileyen Yasin barışma şartını açıkladı.

Survivor iletişim ödülünde Danla Bilic'den Cemal Can'a Yasin mesajı: Bana şişman demişti

Survivor 2020'nin 28 Nisan Salı yayınlanan 60. bölümünde iletişim ödülü oyununu gönüllüler takımı kazandı. Oyun sonrasında Gönüllüler, adada özel olarak hazırlanmış odada bu haftanın ödülü olarak beş arkadaşı ile WhatsApp grubu kurarak hasret giderdiler. Gönüllüler takımı, WhatsApp üzerinden arkadaşları ile yaptıkları yazışma sırasında hem duygusal anlar yaşadı hem de neşeli vakit geçirdiler.

DANLA BİLİC: YASİN BANA ŞİŞMAN DİYE MESAJ ATMIŞTI

Survivor iletişim ödülünde yakın arkadaşı Cemal Can ile mesajlaşan YouTube fenomeni Danla Bilic'in Yasin ile ilgili yazdıkları dikkat çekti. Danla Bilic mesajında, Cemal Can'ı Yasin konusunda uyardı. Cemal Can, Danla’dan gelen mesajı paylaşarak, Yasin’in instagram’dan Danla’ya şişko dediğini açıkladı. Danla Bilic, "Yasin bana İnstagram’dan geçen sene şişman diye mesaj atmış. Bunu eline koluna ağaca artık nereyi bulursan yaz ve unutma. İkincisi arabayı kazanamayacağını bildiği için seninle anlaşma yaptı. Bir daha sakın kabul etme bu da ikincisi. Şimdi miyavlayabiliriz" ifadelerini kullandı.

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"BENİ ENGELLEYİNCE SAYFASINI BASTIK"

Survivor Yasin ise ada konseyinde konunun gündeme gelmesinin ardından 2-3 sene önce Danla Biliç ile yaşadığı bir olayı anlattı. Survivor Yasin, bir arkadaşının Danla Biliç’in fotoğrafının altına Yasin’i de etiketleyerek bir yorum yazdığını söyledi. Yasin, arkadaşının bunu yaptığından haberi olmadığını da özellikle belirtti. Yasin, "Benim bu yorumdan haberim yoktu, ancak arkadaşım yorumda beni de etiketleyince Danla Bilic ikimizi de engellemiş. Ben de ikinci Instragram hesabıma geçtim ve tayfayı toparlayarak Danla Bilic'in sayfasını bastım" dedi. Araya giren Cemal Can ise "Basamazsın. Yoksa seni sosyal medyadan siler" dedi.

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YASİN DANLA BİLİC'DEN ÖZÜR DİLEDİ

Bu konuşmanın ardından ise Yasin, Danla Bilic'den özür dileyip barışmanın şartını açıkladı. Yasin, "Kusura bakma Danla özür dilerim. Ama barışmak istiyorsan benimle bir makyaj videosu çek. Yoksa barışmam" dedi.


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danla biliç, survivor cemal can, survivor iletişim ödülü, survivor yasin,

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