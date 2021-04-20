Survivor iletişim oyununu kim kazandı? 20 Nisan Survivor 2021'de ödül ne oldu?

Survivor 2021’de ünlüler ile gönüllüler arasında iletişim oyunu mücadelesi vardı. Yarışmacıların sevdikleriyle iletişim kurabileceği ödülü kazanmak için müthiş bir yarışmaya girişti.

SURVİVOR’DA ÖDÜL NEYDİ?

Survivor Türkiye’de iletişim oyununu ünlüler takımı kazanırsa seçtikleri bir arkadaşları ile WhatsApp üzerinden konuşabilecek. Gönüllüler takımı kazanırsa seçtikleri iki kişi ile WhatsApp üzerinden mesajlaşabilecek. Ayrıca hangi takım kazanırsa kazansın Görevimiz Tatil filmini izleyebilecekler.

SURVİVOR’DA İLETİŞİM OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Survivor 2021’de iletişim oyununa ünlülerden Çağrı, gönüllülerden Poyraz sakatlıkları nedeniyle oyunda yer alamadı. Eşleşmeler sonrasında ilk turda gönüllülerden Ayşe dışarıda kaldı. İletişim oyunu oynanan parkur, birçok denge tahtası ve minik havuzlu su engellerinden oluşuyordu.



Yarışmacılar, finalde ise mekanizma yardımıyla üç basket atışı yapmaları gerekiyordu. Oyun, karşılıklı alınan sayılar ile başa baş gidiyordu. Ünlüler takımı, skor 3-3 iken atak yaptı ve üst üste sayılar almaya başladı. Oyunun sonunda 10-5 skorla iletişim oyununu ünlüler takımı kazandı.

