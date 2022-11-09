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  4. Survivor'ın hırçın kızı Berna Keklikler'den küfürlü paylaşım! Bikinisiyle uzanıp...

Survivor'ın hırçın kızı Berna Keklikler'den küfürlü paylaşım! Bikinisiyle uzanıp...

09.11.2022 12:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor'a iki kere katılarak tanınırlığını arttıran Berna Keklikler, Instagram hesabından yaptığı küfürlü paylaşımla dikkat çekti.

Survivor'ın hırçın kızı Berna Keklikler'den küfürlü paylaşım! Bikinisiyle uzanıp...

Havuzda bikinili paylaşım yapan Berna Keklikler, küfürlü ifade kullanarak takipçilerini şaşırttı. Berna Keklikler, iddialı pozuna ''Kendi huzurunu bulamıyorsan benim huzurumu ....'' notunu düştü.

Survivor'ın hırçın yıldızı Berna Keklikler'den küfürlü paylaşım! Bikinisiyle uzanıp...

2017 yılında katıldığı Survivor'da Ogeday Girişken ile yaptığı tartışmalarla akıllara kazınan Berna Keklikler, 2022 yılında da gergin bir sezon geçirmişti.

Survivor'ın hırçın kızı Berna Keklikler'den küfürlü paylaşım! Bikinisiyle uzanıp...

Nagihan Karadere ve Evrim Keklik ile yaşadığı polemiklerle gündeme gelen Berna Keklikler, düşük performansı nedeniyle kısa sürede elenmişti.

Survivor'ın hırçın kızı Berna Keklikler'den küfürlü paylaşım! Bikinisiyle uzanıp...

Şimdilerde Instagram fenomenliği yapan Berna Keklikler, cesur paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor.

Survivor'ın hırçın kızı Berna Keklikler'den küfürlü paylaşım! Bikinisiyle uzanıp...

Berna Keklikler, bir süredir TikTok fenomeni Gil Croes ile aşk yaşıyor.

Survivor'ın hırçın kızı Berna Keklikler'den küfürlü paylaşım! Bikinisiyle uzanıp...

Survivor'ın hırçın kızı Berna Keklikler'den küfürlü paylaşım! Bikinisiyle uzanıp...

Survivor'ın hırçın kızı Berna Keklikler'den küfürlü paylaşım! Bikinisiyle uzanıp...


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survivor Acun Ilıcalı Berna Keklikler ele

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