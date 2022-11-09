Survivor'ın hırçın kızı Berna Keklikler'den küfürlü paylaşım! Bikinisiyle uzanıp...

Havuzda bikinili paylaşım yapan Berna Keklikler, küfürlü ifade kullanarak takipçilerini şaşırttı. Berna Keklikler, iddialı pozuna ''Kendi huzurunu bulamıyorsan benim huzurumu ....'' notunu düştü.

2017 yılında katıldığı Survivor'da Ogeday Girişken ile yaptığı tartışmalarla akıllara kazınan Berna Keklikler, 2022 yılında da gergin bir sezon geçirmişti.

Nagihan Karadere ve Evrim Keklik ile yaşadığı polemiklerle gündeme gelen Berna Keklikler, düşük performansı nedeniyle kısa sürede elenmişti.

Şimdilerde Instagram fenomenliği yapan Berna Keklikler, cesur paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor.

Berna Keklikler, bir süredir TikTok fenomeni Gil Croes ile aşk yaşıyor.



