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  4. Survivor şampiyonu Merve Oflaz aşk orucunu bozdu! Yeni sevgilisini böyle ilan etti

Survivor şampiyonu Merve Oflaz aşk orucunu bozdu! Yeni sevgilisini böyle ilan etti

27.07.2023 10:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor yarışmasının ilk kadın şampiyonu olan Merve Oflaz, yarışmanın ardından rol aldığı diziler ve özel hayatıyla sık sık gündem oldu. Sosyal medya paylaşımlarıyla da dikkat çeken ünlü isim Allan Hakko ile iki yıllık ilişkisini geçtiğimiz sene bitirmişti. Aşk orucunu bozan Merve Oflaz yeni sevgilisini ilan etti.

Var Mısın Yok Musun yarışmasıyla ün kazanan ardından Survivor'a katılan Merve Oflaz yarıştığı ilk sezon şampiyon olmayı başarmıştı. Daha sonra farklı dizilerde rol alan Merve Oflaz sosyal medya paylaşımları ve özel hayatıyla sık sık gündem oluyor.

Vakko'nun veliahdı Allan Hakko ile iki yıl aşk yaşayan Oflaz, geçtiğimiz sene ayrılık haberini duyurmuştu. Sık sık aile tatillerine çıkan Allan Hakko ve Merve Oflaz'ın ayrılığı magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.

Merve Oflaz, ayrılığın ardından aşk orucunu bozdu. Ünlü isim San Francisco'da yaşayan iş insanı Onur Bildik ile aşk yaşamaya başladı. Şu sıralar sevgilisi ile Çeşme'de tatil yapan Oflaz aşkını sosyal medyada ilan etti.

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'Bazı güzel anlar' notu ile sevgilisiyle pozlarını paylaşan Merve Oflaz'ın gönderisine beğeni ve yorum yağdı.

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Merve Oflaz sosyal medya sevgilisi

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