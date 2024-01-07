Survivor Turabi'nin sözleri sosyal medyada konuşuluyor! Erotik pozları hatırlatıldı: Porno yıldızıyla...

2024 Survivor All Star'da eski sezona damga vurmuş isimler arasında yer alan Turabi her hareketiyle olay oluyor.

Survivor Turabi gerek kavgaları gerek Acun Ilıcalı'ya sözleri gerekse yorumlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.

Turabi'nin son olarak fragmanda yer alan sözleri gündeme geldi. Turbo Turabi "Başardım deme Allah beni muhaffak kıldı de, doğru yaptım deme Allah bana doğru yaptırdı, kazandım deme Allah bana rızık verdi de..." sözleri dikkat çekti.

Turabi'nin sözleri sosyal medyada gündeme gelince izleyiciler yarışmacının bir süre önce erotik paylaşımlarda bulunmasını hatırlattı. İşte o paylaşımlardan bazıları:







