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  4. Survivor yarı finalinde Merve Aydın ve Yunus Emre bir araya geldi! Nagihan Karadere fena bozuldu

Survivor yarı finalinde Merve Aydın ve Yunus Emre bir araya geldi! Nagihan Karadere fena bozuldu

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
13.06.2024 10:05
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Survivor All Star'da final heyecanı yaşanıyor. Yarışmanın yarı finalde buluşan Merve Aydın ve Yunus Emre birlikte paylaşım yapınca Merve Aydın'ın yakın arkadaşı Nagihan Karadere fena bozuldu. Karadere tepkisini böyle gösterdi…

Survivor yarı finalinde Merve Aydın ve Yunus Emre bir araya geldi! Nagihan Karadere fena bozuldu

Survivor All Star'da finalistler belli oldu ve büyük final için geri sayım başladı. Nefise, Ogeday, Batuhan ve Seda'nın finalist olduğu Survivor All Star'ı eski yarışmacılar birlikte izledi.

YAN YANA POZ VERDİLER

Yarı finalde bir araya gelen Merve Aydın ve Yunus Emre birlikte paylaşım yaptı. Aydın, Yunus Emre ve eşi Beria Özden ile karesini 'Kardeşim gelmiş be güzel eşiyle' notu ile paylaştı.

MERVE AYDIN

PAYLAŞIM SONRASI TEPKİ GECİKMEDİ

Bu paylaşımı gören Nagihan fena bozuldu. Merve'nin yakın arkadaşı olduğu bilinen Nagihan, sorun yaşadığı Yunus Emre'yle paylaşım yapılmasına tepki gösterdi ve Merve'yi takipten çıktı.

nagihan takip

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Anahtar Kelimeler:
survivor Yunus Emre Nagihan Karadere Merve Aydın
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