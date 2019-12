Süt üreticilerine sağım makinesi dağıtıldı

Erzurum İli Süt Sektörü Soğuk Zincir Süt Kurulumu Projesi, birinci etap kapsamında gerçekleştirilen programda Erzurum Valisi Okay Memiş, süt üreticileri ile bir araya geldi. Belirli kriterleri yerine getiren çiftçilere 20 adet süt sağım makinesi dağıtıldı.

Erzurum Ticaret Borsası’nda gerçekleştirilen Erzurum Ticaret Borsası Tarım ve Hayvancılığı Geliştirme A.Ş. ile Erzurum İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün ortaklaşa düzenlediği programda Proje kapsamındaki çiftçiler ile bir araya gelen Erzurum Valisi Okay Memiş, gerekli kriterleri yerine getiren 20 çiftçiye Süt Sağım Makinası hediye etti. Erzurum Ticaret Borsası konferans salonunda gerçekleştirilen programı, Erzurum Valisi Okay Memiş, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Erzurum Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Oral, Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) Genel Sekreteri Prof. Dr. Osman Demirdöğen, Erzurum Tarım ve Orman İl Müdürü Osman Akar, Erzurum Ticaret Borsası Yönetim Kurulu ve Meclis üyeleri ile çok sayıda üretici ve misafir katıldı.