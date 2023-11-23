Sütyensiz hallerini paylaşıp çözümünü gösterdi! Iskra Lawrence yine adından söz ettirdi

Fazla şişman olduğu gerekçesiyle 15 yaşındayken modellik ajanslarından red cevabı alan Iskra Lawrence, artık oldukça ünlü bir isim.

Iskra Lawrence, bir yandan dünyanın en büyük model ajanslarından birine kayıtlı olarak modellik kariyerini sürdürüyor bir yandan da sosyal medyadaki milyonlarca takipçisi sayesinde başarılı bir influencer olarak çalışmaya ve bu platformlardan yaptığı tanıtımlarla para kazanmaya devam ediyor.

Moda dünyasının, ideal beden ölçülerine sahip olmayan, kıvrımlı ve kilolu kadınları dışlamasının önüne geçmek için öncü olan, sürekli olarak takipçilerine ve hayranlarına bu durumu kabullenmemeleri için tavsiyeler veren kıvrımlı model bu sefer de sütyen yerine takılması için üretilen bir alternatifi tanıttı.

Sütyensiz hallerini paylaşarak dikkat çeken Lawrence sütyen yerine kullandığı meme bantlarını göstererek dikkat çekti.







