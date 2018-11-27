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Suudi Arabistan-Bahreyn ortak petrol boru hattı açıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.11.2018 00:37 | Son Güncelleme

Suudi Arabistan-Bahreyn ortak petrol boru hattı açıldı

MANAMA (AA) - Suudi Arabistan ve Bahreyn, günlük 220 bin varil petrol taşıyan boru hattını hizmete açtı.

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'nın haberinde, Bahreyn Petrol Şirketi (BAPCO) ile Suudi Arabistan milli petrol şirketi Aramco'nun iş birliğiyle hayata geçirilen petrol boru hattının açılışının yapıldığı belirtildi.

Açılışı Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile Bahreyn Kralı Hamed bin İsa Al Halife'nin gerçekleştirdiği bilgisi paylaşıldı.

Bahreyn Babku rafinerisi ve Suudi Arabistan Bukayk tesisleri arasındaki 110 kilometre uzunluğundaki hattın, tam taşıma kapasitesinin günlük 350 bin varil petrol olduğu aktarıldı.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) en büyük üreticisi Suudi Arabistan günlük 10,7 milyon varil petrol üretirken, Bahreyn, günlük 250 bin varil petrol üretiyor.

Suudi Veliaht Prens, Kaşıkçı suikastının ardından çıktığı ilk yurt dışı turunda Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) ardından önceki gün Bahreyn'e geçmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Bahreyn petrol hattı Suudi Arabistan

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