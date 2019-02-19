HABER

Suudi Arabistan ve Bahreyn Mısır'daki intihar saldırısını kınadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.02.2019 18:31 | Son Güncelleme

Suudi Arabistan ve Bahreyn Mısır'daki intihar saldırısını kınadı

KAHİRE (AA) - Suudi Arabistan ve Bahreyn, Mısır'ın başkenti Kahire'de dün düzenlenen intihar saldırısını kınadı.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı yetkili kaynaklarından yapılan yazılı açıklamada, Kahire'de dün düzenlenen intihar saldırısının güçlü şekilde kınandığı belirtilerek, Suudi Arabistan'ın bu terör eylemleri reddettiği yinelendi.

Bahreyn Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada da terör başta olmak üzere ülkenin güvenlik ve istikrarına zarar veren eylemlerle mücadelede Mısır ile dayanışma içinde oldukları aktarıldı.

Açıklamada, Bahreyn'in, sebebi ne olursa olsun her türlü terör, şiddet ve aşırıcı eylemleri reddettiği vurgulandı.

Katar ve İslam İşbirliği Teşkilatı da söz konusu intihar saldırısını kınamıştı.

Kahire'deki El-Ezher Camisi'nin hemen arkasında yer alan Derb el-Ahmar (Batıniye) bölgesinde dün akşam düzenlenen intihar saldırısında 2 güvenlik görevlisi hayatını kaybetmiş, 2 güvenlik görevlisi yaralanmıştı.

Buraya gelen büyüleniyor! Buraya gelen büyüleniyor!
Bu sokakta bir adımla her şey değişiyor! Ezan saatleri bile farklıBu sokakta bir adımla her şey değişiyor! Ezan saatleri bile farklı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bahreyn Ezher Suudi Arabistan

En Çok Okunan Haberler

81 ile genelge gönderildi! 3 aylık süre başladı

81 ile genelge gönderildi! 3 aylık süre başladı

Yağmur bebek tıp literatürüne girebilir! Doktorlar şaşkın

Yağmur bebek tıp literatürüne girebilir! Doktorlar şaşkın

Köpeklerin sesiyle dışarı çıktı , dev çukurla karşılaştı!

Köpeklerin sesiyle dışarı çıktı , dev çukurla karşılaştı!

Başvurmayanın parası yanacak

Başvurmayanın parası yanacak

Otomobil devi Türkiye fabrikasını kapatacak mı?

Otomobil devi Türkiye fabrikasını kapatacak mı?

İstanbul ve Ankara'ya kar geliyor! İşte o tarihler...

İstanbul ve Ankara'ya kar geliyor! İşte o tarihler...

İlginizi Çekebilir

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

Eşini 88 yerinden bıçakladı, anlattıkları şoke etti

Eşini 88 yerinden bıçakladı, anlattıkları şoke etti

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

100'ün üzerinde komiser yardımcısı tutuklandı

100'ün üzerinde komiser yardımcısı tutuklandı

Asayiş Şube Müdürü intihar etti!

Asayiş Şube Müdürü intihar etti!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Afrin şehidi Erzurum'da, gözyaşları ve dualarla uğurlandı

'Şehit olursam medyaya verirsin' demişti! En acı veda!

Üniversiteli Zülal cinayetinde, sanığın cezai ehliyeti tam raporu

Kız arkadaşını kılıçla öldürmüştü! Beklenen rapor geldi!

Yanarak ölen Cemal bebek toprağa verildi

Yürek yakan kare! Daha 2 aylıktı...

İzmir’de CHP Buca adayı değiştirildi

CHP, İzmir'de çok tartışılan belediye başkan adayını değiştirdi

Kocaeli'de su isteyerek evine girdiği yaşlı kadını dövüp, gasbeden zanlı yakalandı

Yaşlı kadına iğrenç saldırı!

Meteoroloji'den son hava durumu tahmini uyarısı! (İstanbul ve Ankara'ya kar geliyor)

İstanbul ve Ankara'ya kar geliyor! İşte o tarihler...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.