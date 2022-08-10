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Suudi Arabistanlı iş insanı Mohammad Al Qahtani, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi’yi överken kalp krizi geçirdi

10.08.2022 21:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Suudi Arabistanlı iş insanı Mohammad Al Qahtani, Mısır’ın başkenti Kahire’de düzenlenen bir etkinlikte Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'den övgüyle bahsettiği sırada kalp krizi geçirdi. Mohammad Al Qahtani'nin hayatını kaybettiği açıklandı.

Al-Salam Holding Yönetim Kurulu Başkanı Suudi Arabistanlı iş insanı Mohammad Al Qahtani, Mısır’ın başkenti Kahire’de düzenlenen Arap-Afrika Konferansı'nda yaptığı konuşma sırasında kalp krizi geçirerek yere yığıldı.

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'İNSANLIĞIN DEKANI VE BARIŞ ADAMI'

Hayatını kaybettiği açıklanan Al Qahtani’nin, konuşmasında Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'den övgüyle bahsettiği sırada kalp krizi geçirdiği aktarıldı. Al Qahtani’nin yere yığılmadan önce Sisi’yi “insanlığın dekanı ve barış adamı” olarak nitelendirdiği belirtildi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
kalp krizi Kahire
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