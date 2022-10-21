T.C. no ile hastane randevusu alma: T.C. kimlik numarası hastane randevusu nasıl alınır?

Bir hastanenin herhangi bir bölümünden randevu almak için birden fazla seçenek bulunur. Telefonla, internet sitesi üzerinden ya da e-Devlet, e-Nabız ve MHRS sistemleri üzerinden randevu almak mümkündür. Telefon ile alınacak olan randevularda kimlik numarası vermek ve ALO 182 randevu hattını aramak yeterlidir. İnternet sitesi ya da mobil telefon uygulaması ile randevu alınacaksa da kimlik numarası ile birlikte kişiye özel şifreyle sisteme giriş yapılarak randevu alınabilir.

T.C kimlik numarası ile hastane randevusu nasıl alınır?

Her vatandaş kimlik numarası ile hastane randevusu alabilir. ALO 182 Randevu Alma Hattı arandığında çağrı merkezi görevlisine kimlik numarası bilgisi verilmelidir. İnternet sitesi üzerinden, e-Devlet ya da e-Nabız aracılığıyla randevu alınacaksa açılan giriş sayfasına kimlik numarası ve e-Nabız ya da e-Devlet şifresi girilir. Bu bilgiler ile ilgili uygulamalara giriş yaptıktan sonra açılan sayfadaki tüm adımlar takip edilerek randevu alma işlemi tamamlanır.

Hastane randevusu almak için telefon üzerinden T.C. no ile hastane randevusu alma işlemi yapılabilir. Hastane randevusu telefon ile "ALO 182 Randevu Alma Hattı"nı arayarak randevu alınabilir. Randevu Alma Hattı arandıktan sonra randevu oluşturabilmek için istenilen bilgileri eksiksiz bir şekilde görevliye bildirmek gereklidir. Telefondan T.C ile hastane randevusu alma ya da internet sitesi üzerinden MHRS, e-Nabız ya da e-Devlet sistemleri aracılığı ile alınacaksa kimlik numarası şarttır.

MHRS randevu almak için ne yapmalı?

İnternet sitesi üzerinden ya da mobil uygulama aracılığı ile Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden hastane randevusu almak mümkündür. MHRS randevu al sistemi için şu adımlar takip edilmelidir:

Kimlik numarası ve kişiye özel şifre kullanılarak e-Devlet aracılığıyla ya da MHRS sistemine direkt olarak giriş yapılır.

Açılan ekranda sağ tarafta yer alan "Randevu Al" butonuna tıklanır.

Açılan sayfada, kim için randevu alınacaksa o kişinin bilgileri girilir.

Hangi birimden, poliklinikten randevu alınmak isteniyorsa o poliklinik ya da birim seçilir.

Hastane tercihi yapılır.

Açılan listeden eğer istenirse hekim tercihi yapılır.

Son aşamada onay butonu tıklanır ve işlem sonlandırılır.

Eğer randevu alma işlemi mobil uygulama üzerinden yapılacaksa MHRS mobil uygulaması telefona yüklenir. Bir kez olmak üzere kimlik bilgisi ve MHRS şifresi girilir. Sitede olduğu gibi açılan ekranlarda yapılan yönlendirmeler ile tüm adımlar takip edilir. Randevu alma işlemi bu şekilde tamamlanmış olur. Alınan randevu kişiye hem kısa mesaj yoluyla hem de belirlenen mail adresine gönderilir. Randevuya gitmeden önce belirtilen süre içinde eğer isteniyorsa randevu iptal edilebilir.

MHRS randevu girişi nasıl yapılır?

Hastaneden randevu almak için telefon dışındaki bir diğer yöntem MHRS sistemidir. Bu sistem randevu alma konusunda vatandaşlara hız kazandırmak amacıyla kurulmuştur. MHRS randevu giriş için MHRS sistemine giriş yapmak gerekir. MHRS sistemine e-Devlet üzerinden giriş yapılabilir. Eğer dolaylı yoldan randevu sistemine giriş sağlanmayacaksa direkt olarak MHRS sitesinden ya da mobil uygulamasından giriş yapmak da mümkündür.



