T.C. kimlik no ile tahlil sonuçları öğrenme: Tahlil sonuçları sorgulama nasıl yapılır?

Herhangi bir hastanede ya da sağlık kuruluşunda yapılan testlerin sonuçları çıktığı anda e-Nabız sistemine düşer. Testlerin ve tahlillerin sonuçları testlerin içeriklerine, testin yapıldığı sağlık kuruluşunun yoğunluğuna göre değişiklik gösterebilir. Tahlil sonuçlarını e-Nabız üzerinde görüntülemek isteyen kişiler e-Devlet üzerinden dolaylı olarak e-Nabız sistemine ulaşabilirler. Bunun için kimlik numarası ve kişiye özel şifreyle e-Devlet sitesine ya da mobil uygulamasına giriş yapılmalıdır. Açılan ekrandaki arama butonuna "e-Nabız" yazılarak bu uygulamaya ulaşılır. Direkt olarak e-Nabız sistemine giriş yapmak da mümkündür. Bunun için www.enabiz.gov.tr sitesine giriş yapılır. Mobil telefona indirilen e-Nabız uygulaması da kullanılabilir. Açılan ekrana kimlik numarası ve şifre girilerek tahlil sonuçlarına ulaşılır.

Tahlil sonuçları nasıl öğrenilir?

e-Devlet üzerinden ya da direkt olarak e-Nabız uygulamasına ulaştıktan sonra sadece T.C. kimlik no tahlil sonuçları öğrenme sistemi için yeterli değildir. Bunun dışında kişiye özel olarak verilen şifrenin de ilgili alana girilmesi gerekir. Mobil uygulamalarda kimlik numarası ve şifre girişi yalnızca bir kez yapılır. Ancak güvenlik amacıyla internet sitesine giriş yapılırken şifre ve kimlik numarası her seferinde yeniden girilmelidir.

Sağlık kuruluşlarında, aile hekiminin ya da doktorun yapmış olduğu tahlil sonuçları sorgulama için e-Nabız tercih edilebileceği gibi ilgili hastaneye gidilerek de öğrenilebilir. Tahlilin yapıldığı hastaneye danışarak tahlil sonuçları öğrenilebilinir. Aynı zamanda hastaneyi telefonla arayarak da tahlil sonuçları sorgulaması yapılabilir. Tahili sonuçları sorgulama için en hızlı yöntem e-Nabız sistemi üzerinden sonuçları öğrenmek olacaktır.

e-Nabız tahlil sonucu öğrenme işlemi

Tahlil sonuçlarını internetten öğrenme işlemi e-Nabız sisteminden gerçekleştirilir. e-Nabız tahlil sonucu öğrenmek için e-Devlet sistemi kullanılabilir. e-Devlet girişi yapılarak e-Nabız sistemine ulaşılır. Açılan sayfadaki sonuçlar başlığı altında tüm tahlil sonuçları listelenir. İnternet üzerinden tahlil sonuçlarını öğrenmenin iki yolu var:

Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS)

e-Nabız

Bu iki sistemin hem internet sitesi hem de mobil telefonlar için uygulamaları bulunmaktadır.

e-Devlet tahlil sonuçları görüntüleme

Tahlil sonuçlarını internet siteleri ve mobil uygulamalar aracılığı ile öğrenilebilir. Yapılan her tahlil sonuçlandığı anda e-Nabız sisteminde görünür hâle gelir. Bazı tahlillerin sonuçlarının açıklanması içeriği ya da tahlilin yapıldığı sağlık kuruluşunun yoğunluğu nedeniyle azami süresini aşabilir. Gecikme durumlarında tahlilin yapıldığı yer ile iletişime geçilmelidir.

Yaptırılan her tahlilin ve testin sonucu e-Nabız ekranındaki "Tahlillerim" başlığı altında bulunur. e-Nabız sistemine direkt olarak ulaşılabilir. Bunun dışında e-Devlet hesabı üzerinden e-Nabız'a ulaşmak da mümkündür. Bunun için kimlik numarası ve kişiye özel e-Devlet şifresi ile internet sitesi ya da mobil e-Devlet uygulaması üzerinden hesaba giriş yapılır. e-Devlet hesabına girildiğinde açılan sayfadaki arama butonuna "e-Nabız" yazılır. Görüntülenen sayfada e-Nabız uygulamasına tıklandığında direkt olarak e-Nabız uygulamasına gidilir. Sonuçlar burada gösterilir.



