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Tablet fiyatları her an artabilir!

24.07.2021 10:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Vakalar son günlerde önemli oranda yükseldi. Eğer yeni dönemde de uzaktan eğitim kararı çıkarsa tablet fiyatları artabilir.

Tablet fiyatları her an artabilir!

Uzaktan eğitim sürecinde dizüstü bilgisayarlar ve tabletlerin fiyatında önemli artışlar gerçekleşti. Çünkü öğrencilerin EBA üzerinden ders dinlemelerinin en makul yolu diz üstü bilgisayarlar ya da tabletlerdi.

Neyse ki kademeli olarak yüzyüze eğitime geçilmesiyle birlikte tablet ve bilgisayar fiyatları da normale döndü.

Şimdi tekrardan vaka sayılarının artması ile birlikte yeni dönemde okulların tekrardan uzaktan eğitime geçip geçmeyeceği büyük merak konusu olmuş durumda.
Eğer eğitim tekrardan uzaktan olacaksa iş bir kez daha tablet ve bilgisayarlara düşecek demektir. Dolayısıyla ülke genelinde tekrardan uzaktan eğitim söz konusu olursa tablet fiyatları bir kez daha yükselebilir. Elbette bu kesin demiyoruz. Fakat şu anda 1500 TL civarına hayli uygun fiyatlı tabletler satılıyor. Sizlere önerimiz eğer durumunuz varsa fiyatlar çok zamlanmadan makul bir tablet almanız yönünde olacaktır. Tabi ki yine de tercih sizlerin.

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