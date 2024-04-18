Taciz iddiasıyla tekme tokat dövülmüştü! Uzman çavuşun ifadesi ortaya çıktı: 'Bir şey yapacak olsam...'

Evli bir kadını taciz ettiği iddiasıyla darp edilen Uzman Çavuş Zekeriya Ç.’nin ilk duruşması Şırnak Sulh ve Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Tedavi gördüğü hastaneden SEGBİS üzerinden duruşmaya katılan Zekariya Ç.’nin mahkemede verdiği ifade ortaya çıktı. Uzman Çavuş Zekeriya Ç., alkollü olduğunu ve yoldan geçerken bir kadının yardım isteyerek bağırdığını, yardım çığlığını duyduğunda binaya girdiğini ancak binaya sonradan ikinci bir kadının daha girerek bağırmaya başladığını söyledi. Zekeriya Ç. ifadesine şöyle devam etti:

"’YARDIM EDİN’ DİYE BİR SES DUYDUM"

“12 Nisan Cuma günü normal mesaimi yaptım. Mesai sonrası saat 17.00-18.00 sıralarında Fikret Ö. isimli astsubay arkadaşımla beraber Şehri Nuh Otel’in yakınlarında bulunan bir araziye alkol almaya gittik. Ben burada 4 şişe bira ve 4 bardak rakı içtim. Ben çok sık olmasa da zaman zaman alkol kullanırım. Daha sonra Fikret beni aracı ile tugayın otoparkına bıraktı. O gün eşimle tartıştığım için biraz hava almak ve marketten sigara almak için tugaydan çarşıya doğru yürümeye başladım. Yürüdüğüm sırada telefonla eşimle konuşuyordum. Marketten sigara aldıktan sonra tugaya doğru dönüşe geçtim. Yürürken yorulduğum için otobüs durağında biraz oturdum. Sonra yeniden yürümeye başladığımda normal yolumda giderken önümden giden kadınlardan birisi apartman niteliğindeki bir binaya girdi. Binaya girmesiyle ’Yardım edin’ diye bir ses duydum. Bu ses binanın içerisinden geliyordu. Ben de yardım amaçlı içeriye girdim. Ben girince içerideki kadın bağırmaya başladı. Benden korktuğunu düşündüm. Ben kendisine korkmaması gerektiğini, yardım etmeye geldiğimi söyledim. Devamında arkamdan başka bir kadın geldi, ikisi birden bağırmaya başladı. ’Ben askerim, sakin olun yardım etmeye geldim’ dedim. Ben binadan çıkacağım sırada binanın önüne bir adam geldi ve bana Kürtçe bir şeyler söyledi. Ben yanlış anlamasın diye koşar adımlarla yürümeye başladım. Arkama baktığımda birden fazla kişinin takip ettiğini gördüm. Takip edildiğimi anlayınca polis merkezinin olduğu sokağa doğru koştum. Bu kişiler benim etrafımı çevirdiler. Bunların sayısının 3-4 kişi olduğunu hatırlıyorum. Bağrışmaya başlayarak, beni darp etmeye başladılar. Ben darbe aldığım esnada ’Yapmayın, yanlış anladınız, ben askerim’ diyordum. İçlerinden birisinin kafamın arkasına bir cisimle vurduğunu hatırlıyorum. Yine birisi bıçakla beni elimden yaraladı. Bundan sonrasını hatırlamıyorum. Yine darp edildiğim esnada olay yerine bir aracın geldiğini hatırlıyorum.”

“ZARAR VERMEYE KALKSAM ZARAR VEREBİLİRİM”

Tacize uğradığını iddia eden Z.B.’nin ifadesinin okunmasının ardından kesinlikle ne cinsel ne de başka bir amaçla müştekiye dokunmadığını belirten Zekeriya Ç., “Ben Şırnak’ta bulunduğum sürede Şırnaklı kimse ile tanışmadım. Olay tarihinde gördüğüm kadınları ve bana saldıran kişileri daha önce de tanımıyorum. Ben kesinlikle kendisine temas etmedim. Yardım edin sesinden sonra oraya gittim. Ben 15 yıldır kamu hizmeti yapıyorum. Böyle bir hareketi yapacak biri değilim. Kesinlikle ne cinsel amaçlı ne de başka bir amaçla müştekiye dokunmadım. 1.90 boyunda ve 90 kilogram birisiyim. Birisine zarar vermeye kalksam yaralayacak ölçüde zarar verebilirim. Ben o ortamda, o adrenalinde bırakın yaralamayı kimseye dokunmadım, itmedim” diye konuştu.

“BİR ŞEY YAPACAK OLSAM TASARLARDIM”

Bir şey yapacak olsa tasarlayarak hareket edeceğini söyleyen Zekeriya Ç., “Bana gösterilen dosyadaki görüntülerdeki şahıs benim. Görüntülerde de anlayacağınız gibi ben duyduğum ses üzerine hızlı bir şekilde binaya girdim. Bunun dışında bir şey yapacak olsam tasarlardım ve bu şekilde hareket ederdim. Ben üzerime atılı suçlamaları kesinlikle kabul etmiyorum. Mesleğimde saygın ve sevilen bir insanım, görevde yükselme sınavında başarılı olduğum için bir hafta sonra bu sınava girecektim. Böyle bir şey yapmam söz konusu değildir. Benim de bir ailem var. Bu olaydan dolayı kamuoyunda linç edildim. Bana iftira atanlardan da ben şikayetçiyim” dedi.

Şırnak Sulh ve Ceza Mahkemesi’nde görülen ilk duruşmada şüpheli Uzman Çavuş Zekeriya Ç. mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

12 Nisan Cuma günü Şırnak merkez Dicle Mahallesi’nde evli bir kadını taciz ettiği iddiası ile kadının akrabaları tarafından bir kamu görevlisi darp edilmiş, olaya karışan 4 şüpheli Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınmıştı. Şırnak Valiliği tarafından şüpheli uzman çavuş görevden uzaklaştırılarak resmi soruşturma başlatılmış, Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından da şüpheli hakkında gözaltı kararı alınmıştı.

İHABu içerik Şahin Alp tarafından yayına alınmıştır





