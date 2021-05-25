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Taciz suçlamalarının odağındaki Kevin Spacey, setlere dönmeye hazırlanıyor

Seray Üstün Seray Üstün
25.05.2021 10:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hakkında taciz ile cinsel saldırı suçlaması bulunan ve davaları devam eden Kevin Spacey, uzun süredir hiçbir projede yer almıyordu. O dönemde çekimleri devam eden dizisinden kovulan, daha öncesinde oynadığı filmdeki sahneleri silinen ünlü oyuncu, yeniden setlere döndü.

Taciz suçlamalarının odağındaki Kevin Spacey, setlere dönmeye hazırlanıyor

Hakkındaki taciz suçlamaları nedeniyle oynadığı House of Cards dizisinden atılan, All the Money in the World adlı filmde sahneleri silinip başka bir aktörle yeniden çekilen Kevin Spacey, yeniden setlere dönüyor. Oscar ödüllü ünlü oyuncu, son projesinin çekimleri için İtalya’nın yolunu tuttu.

Amerikalı oyuncunun rol alacağı İtalyan yapımı L’uomo Che Disegno Dio adlı filmin yönetmen koltuğunda Django Unchained filminin oyuncusu Franco Nero oturacak. İnsanların sadece sesini duyarak portrelerini çizebilen görme engelli bir ressamın televizyon yıldızına dönüşmesini konu alan filmle ilgili henüz ayrıntılar verilmedi. Filmde Franco Nero’nun eşi Vanessa Redgrave’in de rol alacağı öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
İtalya
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