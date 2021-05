Taciz suçlamalarının odağındaki Kevin Spacey, setlere dönmeye hazırlanıyor

Hakkındaki taciz suçlamaları nedeniyle oynadığı House of Cards dizisinden atılan, All the Money in the World adlı filmde sahneleri silinip başka bir aktörle yeniden çekilen Kevin Spacey, yeniden setlere dönüyor. Oscar ödüllü ünlü oyuncu, son projesinin çekimleri için İtalya’nın yolunu tuttu.

Amerikalı oyuncunun rol alacağı İtalyan yapımı L’uomo Che Disegno Dio adlı filmin yönetmen koltuğunda Django Unchained filminin oyuncusu Franco Nero oturacak. İnsanların sadece sesini duyarak portrelerini çizebilen görme engelli bir ressamın televizyon yıldızına dönüşmesini konu alan filmle ilgili henüz ayrıntılar verilmedi. Filmde Franco Nero’nun eşi Vanessa Redgrave’in de rol alacağı öğrenildi.