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    4. Tacizci adama meydanda terlikle dayak! Reşit olmayan kızı rahatsız ettiği iddia edildi: Kimse ayıramadı

    Tacizci adama meydanda terlikle dayak! Reşit olmayan kızı rahatsız ettiği iddia edildi: Kimse ayıramadı

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    31.08.2024 14:12
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    Hindistan'ın Uttar Pradeş eyaletinin Etha bölgesinde bir adam reşit olmayan bir kızı rahatsız ettiği iddiasıyla yerel halk tarafından adeta linç edildi. Tacizci olduğu iddia edilen adam meydanda terlikle darp edildi. O anlar saniye saniye kaydedilerek sosyal medyadan paylaşıldı.

    Tacizci adama meydanda terlikle dayak! Reşit olmayan kızı rahatsız ettiği iddia edildi: Kimse ayıramadı

    MYNET|DIŞ HABERLER Hindistan'ın Uttar Pradeş eyaletinin Etha bölgesinde ismi açıklanmayan bir adam reşit olmayan bir kızı taciz ettiği iddiasıyla sokak ortasında yerel halk tarafından terlikle darp edildi. Olayın kesin tarihi doğrulanamadı. Paylaşıldıktan sonra video viral oldu ve tepkileri de beraberinde getirdi.

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    Polis tarafından yapılan açıklamada, "Konuyla ilgili alınan şikayet üzerine Dehat Kotwali polis karakolunda işlem başlatılmış olup, gerekli yasal işlem başlatılmaktadır" denildi.

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    Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü görüntülere tepki gösterdi. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Gerçekten taciz olaylarının artması çok iğrenç" yorumunu ekledi.

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    Hindistan cinsel taciz
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