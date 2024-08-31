Tacizci adama meydanda terlikle dayak! Reşit olmayan kızı rahatsız ettiği iddia edildi: Kimse ayıramadı

MYNET|DIŞ HABERLER Hindistan'ın Uttar Pradeş eyaletinin Etha bölgesinde ismi açıklanmayan bir adam reşit olmayan bir kızı taciz ettiği iddiasıyla sokak ortasında yerel halk tarafından terlikle darp edildi. Olayın kesin tarihi doğrulanamadı. Paylaşıldıktan sonra video viral oldu ve tepkileri de beraberinde getirdi.

Polis tarafından yapılan açıklamada, "Konuyla ilgili alınan şikayet üzerine Dehat Kotwali polis karakolunda işlem başlatılmış olup, gerekli yasal işlem başlatılmaktadır" denildi.

Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü görüntülere tepki gösterdi. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Gerçekten taciz olaylarının artması çok iğrenç" yorumunu ekledi.